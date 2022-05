Netflix: Οι νέες σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου

Οι νέες κυκλοφορίες του Netflix για την εβδομάδα 2 έως 6 Μαΐου 2022.

Με πληθώρα νέων σειρών για κάθε γούστο, ξεκινάει η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου στο Netflix με τις «Clark» και «The Pentaverate» να ξεχωρίζουν. Αρκετές και οι επιλογές για τους λάτρεις των ντοκιμαντέρ, ενώ οι φαν των ταινιών έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στους «Αταίριαστους 2» και το «Along For The Ride».



Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 2 έως 6 Μαΐου 2022.

Σειρές του Netflix

04/5/2022

Τρία Μέτρα πάνω από τον Ουρανό: Σεζόν 3 (Summertime: Season 3)



Άλλο ένα καλοκαίρι, άλλη μια σειρά ερωτικών τριγώνων καθώς η ομάδα εξερευνά τα πάθη της και δοκιμάζει τα όρια της φιλίας.

05/5/2022

The Pentaverate



Αφού επηρέασε τις παγκόσμιες εξελίξεις για αιώνες, μια μυστική κοινότητα αντιμετωπίζει μια απειλή εκ των έσω. Μπορεί ένας Καναδός ρεπόρτερ να σώσει αυτήν και τον κόσμο;



05/5/2022

Κλαρκ (Clark)



Αυτή είναι η απίστευτη ιστορία του Κλαρκ Όλοφσον, του αμφιλεγόμενου εγκληματία πίσω από το «σύνδρομο της Στοκχόλμης», βασισμένη στις αλήθειες και τα ψέματά του.

06/5/2022

Καλώς Ήρθατε στην Εδέμ (Welcome to Eden)



Μια παρέα νεαρών ενηλίκων πηγαίνουν σ' ένα πάρτι σε ένα απομακρυσμένο νησί, αλλά ο δήθεν παράδεισος που συναντάνε δεν είναι όπως φαίνεται.

Ταινίες του Netflix

06/5/2022

Οι Αταίριαστοι 2 (The Takedown)



Αναγκασμένοι να ξανασυνεργαστούν μετά από μια δεκαετία, δύο αταίριαστοι αστυνομικοί ερευνούν έναν φόνο σε μια διχασμένη πόλη της Γαλλίας, όπου καραδοκεί μια συνωμοσία.



06/5/2022

Along for the Ride



Το καλοκαίρι πριν από το κολέγιο, ο διαβαστερό Auden συναντά την μυστηριώδη Eli, και - σε νυχτερινές αναζητήσεις - την βοηθά να βιώσει την ξέγνοιαστη εφηβική ζωή που της έλειπε.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

03/5/2022

Κράτησε την Αναπνοή: Βουτιά στον Πάγο (Hold Your Breath: The Ice Dive)



Ακολουθήστε τη Γιοχάνα Νόρντμπλαντ σ' αυτό το ντοκιμαντέρ, στην προσπάθειά της να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ απόστασης κολύμβησης κάτω από τον πάγο με μια ανάσα.

04/5/2022

Τήξη Πυρήνα: Το Ατύχημα του Θρι Μάιλ Άιλαντ (Meltdown: Three Mile Island)



Άνθρωποι εκ των έσω θυμούνται τα γεγονότα, τα επίμαχα ερωτήματα και τις μακροχρόνιες συνέπειες του ατυχήματος στον πυρηνικό σταθμό Θρι Μάιλ Άιλαντ της Πενσιλβάνια.α.

05/5/2022

Μωρά της Άγριας Φύσης (Wild Babies)



Ακολουθήστε τις περιπέτειες μωρών λιονταριών, ελεφάντων, πιγκουίνων, παγκολίνων και άλλων, καθώς μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα σκαμπανεβάσματα της ζωής στην άγρια φύση.

Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix

02/5/2022

Octonauts: Above & Beyond: Season 2



Ο πλοίαρχος Μπάρνακλς, ο Κουάζι και η ομάδα ανακαλύπτουν νέα μέρη και προστατεύουν ακόμα περισσότερα ζωάκια καθώς αναλαμβάνουν συναρπαστικές αποστολές σε όλο τον κόσμο.



