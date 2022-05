Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική!

Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς στο Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς αποφάσισε να ξεκουραστεί λίγο, μετά την κυκλοφορία της επερχόμενης ταινίας «Doctor Strange in the Multiverse of Madness».

O Μπένεντικτ Κάμπερμπατς σκέφτεται να κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική, αμέσως μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Doctor Strange in the Multiverse of Madness».



Ο γνωστός ηθοποιός που είναι ιδιαίτερα πολυάσχολος τα τελευταία χρόνια, μίλησε στο IGN με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας της Marvel, εκφράζοντας την επιθυμία του να απέχει για λίγο από τη μεγάλη οθόνη.



Συγκεκριμένα, εξήγησε πόσο απασχολημένος είναι με την υποκριτική, την πατρότητα και πολλά άλλα αναφέροντας: «Είναι ιδιαίτερα πολυδιάστατο και στην πραγματική ζωή».



Όταν ρωτήθηκε ποια παραλλαγή του εαυτού του θα ήθελε να είναι, ο Κάμπερμπατς απάντησε: «Υποθέτω ότι κάποιος που είναι λιγότερο απασχολημένος, ίσως… Μπορεί να γίνω αυτή η αλλαγή πολύ σύντομα, κάτι που είναι ωραίο – κάνοντας ένα διάλειμμα».



Ας ελπίσουμε ότι το διάλειμμα του ηθοποιού από την υποκριτική δεν σημαίνει ότι κάτι κακό συμβαίνει στον χαρακτήρα του στο Doctor Strange 2. Ωστόσο, αυτό που ακούγεται έντονα είναι ότι δεν θα δούμε τον Doctor Stange στο MCU σύντομα μετά το «In the Multiverse Of Madness».

Σημειώνεται ότι ο Κάμπερμπατς είναι παντρεμένος με την Αγγλίδα σκηνοθέτη θεάτρου και όπερας, Σόφι Χάντερ με την οποία έχει τρεις γιους.



Η ταινία «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» κυκλοφορεί στους ελληνικούς κινηματογράφους αύριο, Πέμπτη 5 Μαΐου.



