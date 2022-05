Ο Τόμπι Μαγκουάιρ μεταμορφώνεται σε Τσάρλι Τσάπλιν

Ο Τόμπι Μαγκουάιρ θα είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Babylon» με τον Μπραντ Πιτ και τη Μάργκο Ρόμπι.

Ο Τόμπι Μαγκουάιρ πρόκειται να υποδυθεί τον Τσάρλι Τσάπλιν στην πολυαναμενόμενη ταινία του Ντέμιεν Σαζέλ «Babylon».

Η είδηση έρχεται ένα χρόνο μετά τα νέα ότι ο Τόμπι Μαγκουάιρ είχε περάσει από ακρόαση και επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια του CinemaCon, με τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση στο Λας Βέγκας να παρακολουθούν πλάνα που δεν έχουν προβληθεί ξανά.

Το Variety αναφέρει ότι η ταινία «Babylon» διαδραματίζεται κατά τη δεκαετία του 1920, επικεντρώνεται στην προσαρμογή του Χόλιγουντ στον ομιλούντα κινηματογράφο και μοιάζει με συνδυασμό των ταινιών «The Great Gatsby» του Μπαζ Λούρμαν και «Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο χάρη στη «δυνατή μουσική, τα εκθαμβωτικά κοστούμια και το μακιγιάζ επόμενου επιπέδου μακιγιάζ».

Μαζί με τον Μαγκουάιρ στο καστ είναι μεταξύ άλλων ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος υποδύεται τον ηθοποιό, σεναριογράφο και σκηνοθέτη, Τζον Γκίλμπερτ και η Μάργκο Ρόμπι, η οποία ενσαρκώνει την ηθοποιό Κλάρα Μπόου.

Στο τρέιλερ που προβλήθηκε η Κλάρα Μπόου δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για τη θέση της στη showbiz. «Δεν γίνεσαι σταρ» λέει. «Ή είσαι… ή δεν είσαι» προσθέτει.

Σε χιουμοριστική σκηνή, καθώς ο χαρακτήρας του Μπραντ Πιτ βρίσκεται στα γυρίσματα μιας ταινίας τύπου Μονομάχου, αποφεύγει ένα δόρυ που σχεδόν τον καρφώνει. «Κύριε, νομίζω ότι η τέντα σας βρίσκεται στη γραμμή του πυρός» τον προειδοποιεί κάποιος από το τμήμα υποστήριξης. Ο Γκίλμπερτ απαντά: «Θα τη διαγράψουμε».



