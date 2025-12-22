Νέα ανακάλυψη στις πυραμίδες της Αιγύπτου: Βρέθηκε μυστική είσοδος στη Γκίζα

Χιλιάδες χρόνια μετά την κατασκευή των Πυραμίδων της Γκίζας , οι ερευνητές συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να ανακαλύπτουν νέα πράγματα γι’ αυτές. Μια πρόσφατη μελέτη επικεντρώθηκε στην Πυραμίδα του Μυκερίνου (η μικρότερη από τις τρεις πυραμίδες της Γκίζας), με ύψος περίπου 60 μέτρα, η οποία πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε γύρω στο 2510 π.Χ.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας