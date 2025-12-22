Νέα ανακάλυψη στις πυραμίδες της Αιγύπτου: Βρέθηκε μυστική είσοδος στη Γκίζα
Οι επιστήμονες ενδέχεται να έχουν βρει μια μυστική είσοδο στις Πυραμίδες της Γκίζας, αφού έπεσαν πάνω σε ένα «μυστηριώδες κενό».
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Χιλιάδες χρόνια μετά την κατασκευή των Πυραμίδων της Γκίζας, οι ερευνητές συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να ανακαλύπτουν νέα πράγματα γι’ αυτές. Μια πρόσφατη μελέτη επικεντρώθηκε στην Πυραμίδα του Μυκερίνου (η μικρότερη από τις τρεις πυραμίδες της Γκίζας), με ύψος περίπου 60 μέτρα, η οποία πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε γύρω στο 2510 π.Χ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:52 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: «Νίκη… χριστουγεννιάτικο δώρο στον Σλούκα»
15:09 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τεράστιος πύθωνας «τρομάζει» γειτονιά στη Φλόριντα
14:25 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Έξι νέοι γενικοί γραμματείς - Ποιοι διορίζονται, ποιοι παραιτούνται
14:33 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πότε θα φτάνουν οι κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ