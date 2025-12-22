Τροχαία Αττικής: Νέες συλλήψεις και κλήσεις για μεθυσμένους οδηγούς - 262 παραβάσεις και 7 συλλήψεις
Οδηγός αυτοκινήτου εγκατέλειψε το όχημά του μπροστά από στάση λεωφορείου, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των συνεργείων ελέγχων
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Κατά τη διάρκεια ειδικής εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, που πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 22 Δεκεμβρίου 2025 σε όλο το λεκανοπέδιο, έγιναν 19.712 έλεγχοι αλκοόλ, με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν 262 παραβάσεις και να συλληφθούν επτά οδηγοί με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l.
Σημειώνεται ότι ένας οδηγός εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του μπροστά σε στάση λεωφορείου όταν αντιλήφθηκε τα συνεργεία ελέγχων. Οι στοχευμένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:52 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: «Νίκη… χριστουγεννιάτικο δώρο στον Σλούκα»
15:09 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τεράστιος πύθωνας «τρομάζει» γειτονιά στη Φλόριντα
14:25 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Έξι νέοι γενικοί γραμματείς - Ποιοι διορίζονται, ποιοι παραιτούνται
14:33 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πότε θα φτάνουν οι κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ