Τροχαία Αττικής: Νέες συλλήψεις και κλήσεις για μεθυσμένους οδηγούς - 262 παραβάσεις και 7 συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια ειδικής εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, που πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 22 Δεκεμβρίου 2025 σε όλο το λεκανοπέδιο, έγιναν 19.712 έλεγχοι αλκοόλ, με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν 262 παραβάσεις και να συλληφθούν επτά οδηγοί με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l.

Σημειώνεται ότι ένας οδηγός εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του μπροστά σε στάση λεωφορείου όταν αντιλήφθηκε τα συνεργεία ελέγχων. Οι στοχευμένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.