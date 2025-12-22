Συναγερμός στην Αγγλία: Τεράστια καταβόθρα κατάπιε κανάλι - Απίστευτο βίντεο

Συναγερμό σήμαναν οι Αρχές σε ένα κανάλι στο Σρόπσαϊρ της Αγγλίας, όπου άνοιξε μία τεράστια τρύπα, με αποτέλεσμα τα σκάφη είτε να έχουν βυθιστεί σε μια τεράστια κοιλότητα είτε να παραπαίουν λίγο πριν την πτώση, σε μία σειρά από στιγμιότυπα που κάνουν το γύρο του κόσμου. Οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν ότι η δομική ακεραιότητα ενός τμήματος της υδάτινης οδού στο Whitchurch έχει υποχωρήσει εντελώς, εγείροντας φόβους για πλημμύρες.

Δύο στενές βάρκες που βρίσκονταν στο σημείο λέγεται ότι βυθίστηκαν στην τρύπα λίγο μετά τις 04:00 (τοπική ώρα), με άλλες δύο να είναι στο χείλος και το νερό στην περιοχή να έχει αποστραγγιστεί εντελώς. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σρόπσαϊρ (SFRS) δήλωσε ότι ανταποκρίνεται σε περιστατικό κατολίσθησης ενώ επιβεβαίωσε ότι επηρεάστηκε ένα κανάλι.

Ο Σκοτ ​​Χάρφορντ, διευθυντής περιοχής της SFRS, η οποία έστειλε 50 πυροσβέστες, δήλωσε ότι τα πληρώματα έλαβαν αναφορές ότι μια όχθη καναλιού είχε καταρρεύσει και υπήρχαν μεγάλες ποσότητες νερού στα γύρω χωράφια. Σύμφωνα με την αστυνομία που ζήτησε από τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή και να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα στο σημείο.

Το Canal and River Trust περιέγραψε το περιστατικό ως παραβίαση του καναλιού και δήλωσε ότι προτεραιότητά του είναι η ασφάλεια των σκαφών και όσων βρίσκονται στην άμεση περιοχή. «Διεξάγουμε αρχικές έρευνες για την πιθανή αιτία της παραβίασης και θα παράσχουμε περισσότερες λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνω», ανέφερε.

«Θα επιδιώξουμε επίσης να αποκαταστήσουμε τη στάθμη του νερού εκατέρωθεν της παραβίασης το συντομότερο δυνατό και παρέχουμε υποστήριξη στους πλοιάρχους που επηρεάστηκαν και σε όσους βρίσκονται στην άμεση περιοχή εκατέρωθεν της παραβίασης».

Ο Χάρφορντ δήλωσε στο BBC: «Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η όχθη του καναλιού κατέρρευσε και αυτό ήταν που οδήγησε στην κλήση έκτακτης ανάγκης». Η Λορέιν Μπάρλοου, η οποία ζει σε ένα σκάφος που ονομάζεται The Singing Kettle και ήταν αγκυροβολημένο κοντά στο σημείο, δήλωσε: «Γύρω στις 04:20 σήμερα το πρωί ένιωσα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, φαινόταν να έρχεται ένα ρεύμα από κάτω από το σκάφος και να κάνει φουσκάλες, ακουγόταν πραγματικά ασυνήθιστο».

«Τότε έγειρα προς τη μέση του καναλιού, ένιωθα τα σχοινιά να σφίγγονται.» Είπε ότι βγήκε από το σκάφος και είδε την πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και τις ομάδες έρευνας και διάσωσης. «Δεν υπήρχε νερό στο κανάλι», είπε. «Ανησυχούσα για τα σχοινιά και για το ότι η βάρκα μου στο κανάλι κρεμόταν εκεί.» «Ήταν απαίσιο, ανησυχούσα για τους άλλους ανθρώπους.»

Η επιτήρηση στο σημείο συνεχίζεται για λόγους ασφαλείας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.