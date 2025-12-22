Google Trends 2025: Τι «γκούγκλαραν» περισσότερο οι Έλληνες τη φετινή χρονιά
Οι λέξεις, τα ονόματα και τα γεγονότα που έγιναν trend το 2025
Η Google έδωσε και φέτος στη δημοσιότητα τις κορυφαίες αναζητήσεις των Ελλήνων για το 2025, αποτυπώνοντας με χαρακτηριστικό τρόπο τις ανησυχίες, τα ενδιαφέροντα και την καθημερινότητα της χρονιάς που πέρασε.
Από φυσικά φαινόμενα και οικονομικά ζητήματα έως τηλεοπτικές σειρές, πρόσωπα της επικαιρότητας και παραδοσιακές συνταγές, οι αναζητήσεις που βρέθηκαν στην κορυφή σκιαγραφούν μια κοινωνία που κινείται ανάμεσα στην αγωνία για την ασφάλεια, το ενδιαφέρον για την ενημέρωση, την ανάγκη για ψυχαγωγία και την επιστροφή σε γνώριμες αξίες και παραδόσεις.
Γενικές Αναζητήσεις
Νο1: Σεισμός τώρα
Οι σεισμοί βρέθηκαν στην κορυφή των αναζητήσεων, με τους πολίτες να στρέφονται μαζικά στη Google για άμεση ενημέρωση, ένταση και επίκεντρα. Η ανασφάλεια και η ανάγκη για real-time πληροφόρηση αποτυπώθηκαν ξεκάθαρα στις αναζητήσεις.
Πρόσωπα
Νο1: Κλαυδία
Η Κλαυδία ήταν το πρόσωπο που αναζητήθηκε περισσότερο το 2025, με αφορμή την έντονη παρουσία της στη μουσική και τη δημόσια συζήτηση. Το όνομά της κυριάρχησε τόσο σε lifestyle όσο και σε ψυχαγωγικές αναζητήσεις.
Εκλιπούσες Διασημότητες
Νο1: Αλέξης Κούγιας
Ο θάνατος του γνωστού ποινικολόγου προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις, φέρνοντας το όνομά του στην κορυφή των σχετικών αναζητήσεων. Η πολυετής και συχνά αμφιλεγόμενη παρουσία του στη δημόσια ζωή απασχόλησε ξανά την επικαιρότητα.
Αθλητικά Γεγονότα
Νο1: Eurobasket
Η μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση μπάσκετ συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων. Αγώνες, αποτελέσματα και η πορεία της Εθνικής κράτησαν ψηλά τις αναζητήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.
Σειρές & Ριάλιτι
Νο1: Να με λες μαμά
Η σειρά που συγκίνησε και συζητήθηκε όσο καμία άλλη τη φετινή χρονιά. Οι τηλεθεατές στράφηκαν στη Google για πληροφορίες γύρω από την πλοκή, τους πρωταγωνιστές και τα επεισόδια.
Ταινίες
Νο1: Nosferatu
Η κινηματογραφική επιστροφή του εμβληματικού χαρακτήρα βρέθηκε στην κορυφή των αναζητήσεων, με έντονο ενδιαφέρον για την ατμόσφαιρα, την αισθητική και τις ερμηνείες.
«Τι σημαίνει»
Νο1: Τι σημαίνει «λάθε βιώσας»
Η αρχαία φράση επανήλθε δυναμικά στη δημόσια συζήτηση, οδηγώντας πολλούς Έλληνες να αναζητήσουν τη σημασία και την ερμηνεία της.
«Ποια είναι»
Νο1: Ποια είναι η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια
Η ιστορική αυτή ερώτηση βρέθηκε στην κορυφή των αναζητήσεων, αποτυπώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για ζητήματα ιστορίας, φύλου και κοινωνικών δικαιωμάτων. Πολλοί χρήστες στράφηκαν στην Καλλιρρόη Παρρέν, τη γυναίκα που θεωρείται η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια και μία από τις σημαντικότερες πρωτοπόρους του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα.
Συνταγές
Νο1: Συνταγή για μαγειρίτσα
Όπως κάθε χρόνο, το Πάσχα αποτυπώθηκε και στις αναζητήσεις των Ελλήνων στο Google. Η παραδοσιακή μαγειρίτσα κατέκτησε ξανά την κορυφή, με τους χρήστες να αναζητούν εκδοχές και μυστικά επιτυχίας.
Αναλυτικά οι κορυφαίες αναζητήσεις ανά κατηγορία:
Γενικές Αναζητήσεις
- Σεισμός Τώρα
- Κοινωνικός τουρισμός 2025
- Προσωπικός αριθμός
- ΕΝΦΙΑ 2025
- Βάσεις 2025
- Σαντορίνη
- ΟΠΣΥΔ
- Ιράν
- Πόθεν έσχες
- Labubu
Πρόσωπα
- Κλαυδία
- Χρυσή Βαρδινογιάννη
- Γιώργος Μαζωνάκης
- Ειρήνη Μουρτζούκου
- Κωνσταντίνος Καρέτσας
- Στέλιος Καζαντζίδης
- Λεξ
- Ivan Greko
- Γιόνας Βαλαντσιούνας
- Χρήστος Μουζακίτης
Εκλιπούσες Διασημότητες
- Αλέξης Κούγιας
- Charlie Kirk
- Ozzy Osbourne
- Diogo Jota
- Καίτη Γκρέυ
- Καίτη Κωνσταντίνου
- Βασίλης Καλογήρου
- Μίμης Δομάζος
- Γεράσιμος Μιχέλης
- David Lynch
Αθλητικά Γεγονότα
- Eurobasket
- ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακός
- Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκός
- Europa League
- Ελλάδα – Τουρκία (μπάσκετ)
- ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακός
- Ολυμπιακός εναντίον Μπόντο/Γκλιμτ
- Μπαρτσελόνα εναντίον Ολυμπιακός
- Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ
- Παναθηναϊκός εναντίον Φιορεντίνα
Σειρές / Ριάλιτι
- Να με λες μαμά
- Άγιος Έρωτας
- Big Brother
- Grand Hotel
- Άγιος Παΐσιος
- Παιχνίδια Εκδίκησης
- Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
- GNTM
- Adolescence
- Squid Game
Ταινίες
- Nosferatu
- Anora
- Υπάρχω
- The Brutalist
- Μια μάχη μετά την άλλη (One Battle After Another)
- Dracula 2025
- A Minecraft Movie
- 28 Χρόνια Μετά
- Weapons
- Ταιριάζουμε; (Materialists)
Τι σημαίνει
- Τι σημαίνει λάθε λάθε βιώσας
- Τι σημαίνει ίντερσεξ
- Τι σημαίνει σιμούν
- Τι σημαίνει Hong Kong
- Τι σημαίνει εξεργασία στην ιατρική
- Τι σημαίνει τζιβαέρι
- Τι σημαίνει πέλωρ
- Τι σημαίνει νεποτισμός
- Τι σημαίνει φλεξάρω
- Τι σημαίνει δράμω
Ποια είναι
- Ποια είναι η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια
- Ποια είναι η πρωτεύουσα της Νιγηρίας
- Ποια είναι η μακροπρόθεσμη τάση του καιρού
- Ποια είναι η μητέρα της ωραίας Ελένης
- Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά
- Ποια είναι η Madlen Peneva
- Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας
- Ποια είναι η IP μου
- Ποια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον πλανήτη
- Ποια είναι η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας
Συνταγή
- Συνταγή για μαγειρίτσα
- Συνταγή για γαριδομακαρονάδα
- Συνταγή για τζιγεροσαρμάδες
- Συνταγή για ταραμοσαλάτα
- Συνταγή για λουκουμάδες
- Συνταγή για σουτζουκάκια
- Συνταγή για cinnamon rolls
- Συνταγή για γουακαμόλε
- Συνταγή για aperol
- Συνταγή για sour cream