Google Trends 2025: Τι «γκούγκλαραν» περισσότερο οι Έλληνες τη φετινή χρονιά

Η Google έδωσε και φέτος στη δημοσιότητα τις κορυφαίες αναζητήσεις των Ελλήνων για το 2025, αποτυπώνοντας με χαρακτηριστικό τρόπο τις ανησυχίες, τα ενδιαφέροντα και την καθημερινότητα της χρονιάς που πέρασε.

Από φυσικά φαινόμενα και οικονομικά ζητήματα έως τηλεοπτικές σειρές, πρόσωπα της επικαιρότητας και παραδοσιακές συνταγές, οι αναζητήσεις που βρέθηκαν στην κορυφή σκιαγραφούν μια κοινωνία που κινείται ανάμεσα στην αγωνία για την ασφάλεια, το ενδιαφέρον για την ενημέρωση, την ανάγκη για ψυχαγωγία και την επιστροφή σε γνώριμες αξίες και παραδόσεις.

Γενικές Αναζητήσεις

Νο1: Σεισμός τώρα

Οι σεισμοί βρέθηκαν στην κορυφή των αναζητήσεων, με τους πολίτες να στρέφονται μαζικά στη Google για άμεση ενημέρωση, ένταση και επίκεντρα. Η ανασφάλεια και η ανάγκη για real-time πληροφόρηση αποτυπώθηκαν ξεκάθαρα στις αναζητήσεις.

Σεισμική δόνηση μικρού μεγέθους καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, με επίκεντρο περιοχή δυτικά-νοτιοδυτικά του Χαλανδρίου.

Πρόσωπα

Νο1: Κλαυδία

Η Κλαυδία ήταν το πρόσωπο που αναζητήθηκε περισσότερο το 2025, με αφορμή την έντονη παρουσία της στη μουσική και τη δημόσια συζήτηση. Το όνομά της κυριάρχησε τόσο σε lifestyle όσο και σε ψυχαγωγικές αναζητήσεις.

Εκλιπούσες Διασημότητες

Νο1: Αλέξης Κούγιας

Ο θάνατος του γνωστού ποινικολόγου προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις, φέρνοντας το όνομά του στην κορυφή των σχετικών αναζητήσεων. Η πολυετής και συχνά αμφιλεγόμενη παρουσία του στη δημόσια ζωή απασχόλησε ξανά την επικαιρότητα.

Αθλητικά Γεγονότα

Νο1: Eurobasket

Η μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση μπάσκετ συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων. Αγώνες, αποτελέσματα και η πορεία της Εθνικής κράτησαν ψηλά τις αναζητήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Σειρές & Ριάλιτι

Νο1: Να με λες μαμά

Η σειρά που συγκίνησε και συζητήθηκε όσο καμία άλλη τη φετινή χρονιά. Οι τηλεθεατές στράφηκαν στη Google για πληροφορίες γύρω από την πλοκή, τους πρωταγωνιστές και τα επεισόδια.

Ταινίες

Νο1: Nosferatu

Η κινηματογραφική επιστροφή του εμβληματικού χαρακτήρα βρέθηκε στην κορυφή των αναζητήσεων, με έντονο ενδιαφέρον για την ατμόσφαιρα, την αισθητική και τις ερμηνείες.

«Τι σημαίνει»

Νο1: Τι σημαίνει «λάθε βιώσας»

Η αρχαία φράση επανήλθε δυναμικά στη δημόσια συζήτηση, οδηγώντας πολλούς Έλληνες να αναζητήσουν τη σημασία και την ερμηνεία της.

«Ποια είναι»

Νο1: Ποια είναι η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια

Η ιστορική αυτή ερώτηση βρέθηκε στην κορυφή των αναζητήσεων, αποτυπώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για ζητήματα ιστορίας, φύλου και κοινωνικών δικαιωμάτων. Πολλοί χρήστες στράφηκαν στην Καλλιρρόη Παρρέν, τη γυναίκα που θεωρείται η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια και μία από τις σημαντικότερες πρωτοπόρους του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Η Καλλιρόη Παρρέν

Συνταγές

Νο1: Συνταγή για μαγειρίτσα

Όπως κάθε χρόνο, το Πάσχα αποτυπώθηκε και στις αναζητήσεις των Ελλήνων στο Google. Η παραδοσιακή μαγειρίτσα κατέκτησε ξανά την κορυφή, με τους χρήστες να αναζητούν εκδοχές και μυστικά επιτυχίας.

Αναλυτικά οι κορυφαίες αναζητήσεις ανά κατηγορία:

Γενικές Αναζητήσεις

Σεισμός Τώρα

Κοινωνικός τουρισμός 2025

Προσωπικός αριθμός

ΕΝΦΙΑ 2025

Βάσεις 2025

Σαντορίνη

ΟΠΣΥΔ

Ιράν

Πόθεν έσχες

Labubu

Πρόσωπα

Κλαυδία

Χρυσή Βαρδινογιάννη

Γιώργος Μαζωνάκης

Ειρήνη Μουρτζούκου

Κωνσταντίνος Καρέτσας

Στέλιος Καζαντζίδης

Λεξ

Ivan Greko

Γιόνας Βαλαντσιούνας

Χρήστος Μουζακίτης

Εκλιπούσες Διασημότητες

Αλέξης Κούγιας

Charlie Kirk

Ozzy Osbourne

Diogo Jota

Καίτη Γκρέυ

Καίτη Κωνσταντίνου

Βασίλης Καλογήρου

Μίμης Δομάζος

Γεράσιμος Μιχέλης

David Lynch

Αθλητικά Γεγονότα

Eurobasket

ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακός

Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκός

Europa League

Ελλάδα – Τουρκία (μπάσκετ)

ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακός

Ολυμπιακός εναντίον Μπόντο/Γκλιμτ

Μπαρτσελόνα εναντίον Ολυμπιακός

Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός εναντίον Φιορεντίνα

Σειρές / Ριάλιτι

Να με λες μαμά

Άγιος Έρωτας

Big Brother

Grand Hotel

Άγιος Παΐσιος

Παιχνίδια Εκδίκησης

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

GNTM

Adolescence

Squid Game

Ταινίες

Nosferatu

Anora

Υπάρχω

The Brutalist

Μια μάχη μετά την άλλη (One Battle After Another)

Dracula 2025

A Minecraft Movie

28 Χρόνια Μετά

Weapons

Ταιριάζουμε; (Materialists)

Τι σημαίνει

Τι σημαίνει λάθε λάθε βιώσας

Τι σημαίνει ίντερσεξ

Τι σημαίνει σιμούν

Τι σημαίνει Hong Kong

Τι σημαίνει εξεργασία στην ιατρική

Τι σημαίνει τζιβαέρι

Τι σημαίνει πέλωρ

Τι σημαίνει νεποτισμός

Τι σημαίνει φλεξάρω

Τι σημαίνει δράμω

Ποια είναι

Ποια είναι η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια

Ποια είναι η πρωτεύουσα της Νιγηρίας

Ποια είναι η μακροπρόθεσμη τάση του καιρού

Ποια είναι η μητέρα της ωραίας Ελένης

Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά

Ποια είναι η Madlen Peneva

Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας

Ποια είναι η IP μου

Ποια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον πλανήτη

Ποια είναι η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας

Συνταγή

Συνταγή για μαγειρίτσα

Συνταγή για γαριδομακαρονάδα

Συνταγή για τζιγεροσαρμάδες

Συνταγή για ταραμοσαλάτα

Συνταγή για λουκουμάδες

Συνταγή για σουτζουκάκια

Συνταγή για cinnamon rolls

Συνταγή για γουακαμόλε

Συνταγή για aperol

Συνταγή για sour cream

