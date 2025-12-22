Αγροτικά Μπλόκα: Κλειστοί για μία ώρα και οι παράδρομοι της Εθνικής στο ύψος του Μαρτίνου

Για μία ώρα (σ.σ. από τις 14:00-15:00) θα παραμείνουν κλειστοί τόσο οι παράδρομοι της Εθνικής Οδού όσο και η παρακαμπτήρια οδός στο ύψος του Μαρτίνου, έπειτα από κινητοποίηση των αγροτών του Κάστρου, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των διαμαρτυριών τους.

Οι αγρότες της Βοιωτίας δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, επιμένοντας ότι ο διάλογος που προτείνει η κυβέρνηση είναι προσχηματικός. Τονίζουν πως δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα, μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με το Tvstar, εκφράζουν την άποψη ότι οι κυβερνητικές τακτικές λειτουργούν αποπροσανατολιστικά και ξεκαθαρίζουν ότι παραμένουν αμετακίνητοι στον αγώνα τους, τον οποίο –όπως υποστηρίζουν– δίνουν για την ίδια τους την επιβίωση.