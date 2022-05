London Grammar: 10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις πριν τους δεις στο Release Athens

Τζωρτζίνα Ντούτση

Η ιστορία της δημιουργίας London Grammar, του πιο επιτυχημένου indie pop τρίο των ημερών μας, και του πώς εκτινάχθηκαν στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας στην Αγγλία μέσα σε τέσσερα χρόνια, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που μοιάζουν να μπορούν να συμβούν μόνο στο Μεγάλο Νησί.



Σε αυτό βέβαια παίζει ρόλο και η μουσική τους, μια καθαρά βρετανική ματιά στην pop όπως διαμορφώθηκε σε αυτόν τον αιώνα από συγκροτήματα όπως οι XX, η οποία οδήγησε το γκρουπ από τις άδειες pub του Nottingham στο Glastonbury μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.



Με αφορμή την παρθενική και πολυαναμενόμενη εμφάνισή τους στην Ελλάδα, στις 27 Ιουνίου στη σκηνή του Release Athens, στην Πλατεία Νερού, συγκεντρώσαμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες της εντυπωσιακής πορείας ενός γκρουπ που καθόρισε την σύγχρονη pop με τα τραγούδια της, με την υπέροχη ατμόσφαιρα και την αμεσότητα των στίχων, που δεν σταματάμε να ακούμε εδώ και μια δεκαετία.

London Grammar: Οδηγίες για αρχάριους και μη

#1 - Αν και κατάγονται από το Λονδίνο, ο Dan Rothman γνώρισε την Hannah Reid στις εστίες του Πανεπιστημίου του Nottingham, όταν ο πρώτος είδε μια φωτογραφία της Reid στο Facebook να παίζει κιθάρα. Ένα χρόνο αργότερα, στο γκρουπ θα μπει και ο Dominic «Dot» Major και οι London Grammar θα αρχίσουν τις πρώτες τους συναυλίες.



#2 - Θα ξεκινήσουν ως ένα ακόμα cover band που δεν έπαιζε και πολύ καλά, όπως ισχυρίζεται η Reid, με το «You’ve Got The Love» -τη διασκευή τότε είχε κυκλοφορήσει η Florence Welch- να είναι ένα απ’τα τραγούδια που έπαιζαν.



#3 - Μετά το τέλος των σπουδών τους, θα επιστρέψουν στο Λονδίνο αποφασισμένοι να κυνηγήσουν μια καριέρα στη μουσική. Θα υπογράψουν στη Ministry of Sound, θα συνεργαστούν με τον Rollo των Faithless και τον Liam Howe των Sneaker Pimps και στις 12 Νοεμβρίου 2012 θα ανεβάσουν στο YouTube το πρώτο τους τραγούδι, «Hey Now», το οποίο παραμένει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

#4 - «Η πρώτη, πραγματική συναυλία που κάναμε ως London Grammar ήταν σε μια pub στο Camden που λεγόταν The Flowerpot. Εκείνη την εποχή είχαμε μόλις κυκλοφορήσει διαδικτυακά ορισμένα τραγούδια και ξαφνικά βρεθήκαμε από εκεί που έρχονταν τρία άτομα να μας ακούσουν, να προσπαθούμε να στριμώξουμε εκεί μέσα 100, ίσως και 200 ανθρώπους!». Έτσι θα περιγράψει η Hannah Reid την εκτόξευση του γκρουπ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.



#5 - Το 2013 είναι η χρονιά τους. Κυκλοφορούν το ΕΡ «Metal & Dust» και το ντεμπούτο τους «If You Wait» με μερικά από τα κορυφαία τραγούδια τους μέχρι σήμερα. Τα «Strong», «Wasting My Young Years» και η διασκευή στο «Nightcall» του Kavinsky, θα τους καθιερώσουν και θα τους οδηγήσουν σε όλα τα μεγάλα βραβεία της Μεγάλης Βρετανίας, στις σημαντικότερες συναυλιακές αρένες (όπως στο Glastonbury) και στις μεγαλύτερες εκπομπές της τηλεόρασης (Jools Holland, Jimmy Fallon κλπ.).



#6 - Μετά τον θρίαμβο του «If You Wait», οι London Grammar θα μπουν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν τον -πάντα δύσκολο- δεύτερο δίσκο. Θα διατηρήσουν τα βασικά συστατικά τους, τη διακριτική κιθάρα του Rothman, την εφευρετική ματιά του Major στα ρυθμικά μέρη και φυσικά την ανεπανάληπτη ερμηνεία της Reid. Αυτή τη φορά όμως θα έχουν τη βοήθεια σπουδαίων παραγωγών, όπως ο Paul Epworth (Adele, Florence κλπ.) και ο John Hopkins.



#7 - Το «Truth is a Beautiful Thing» θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2017, θα κατακτήσει από την πρώτη εβδομάδα την κορυφή των βρετανικών charts και θα αναγκάσει το NME να το χαρακτηρίσει ως ένα «αδιαμφισβήτητο βήμα μπροστά».



#8 - Η Hannah Reid από την αρχή δεν θα κρύψει το άγχος που της δημιουργεί η παρουσία της πάνω στη σκηνή με χιλιάδες κόσμου από κάτω. Όπως θα δείτε στο βίντεο παρακάτω, μέχρι το 2018 θα το έχει ξεπεράσει και με το παραπάνω.

#9 - Η Reid εξαντλημένη από τις περιοδείες και από τον καθημερινό σεξισμό της μουσικής βιομηχανίας σκέφτεται πως δεν θα καταφέρει να συνεχίσει την καριέρα της. Σύντομα θα ανακαλύψει πως πάσχει από ινομυαλγία (μια μορφή ρευματισμού που αφορά πόνο στους μυς) και θα γράψει το «America», ως ένα «αντίο» προς όλα τα τραγούδια που δεν θα ηχογραφήσει ποτέ λόγω της υγείας της. Σύντομα, θα «γεννηθεί» ο επόμενος δίσκος.



#10 - Τον περασμένο Απρίλιο θα κυκλοφορήσει το «Californian Soil», ο τρίτος και κατά γενική ομολογία, κορυφαίος δίσκος των London Grammar. Η Reid παραδίδει εδώ μερικά από τα κορυφαία της τραγούδια, ενώ συνολικά η μπάντα ακούγεται πιο ώριμη και πολύ σίγουρη για την ήχο της.

Το Release Athens θα υποδεχτεί τους London Grammar τη Δευτέρα, 27 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Μαζί τους, η LP και οι Hooverphonic. Όλες οι πληροφορίες (lineup, τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο www.releaseathens.gr.





