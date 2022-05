Το «Top Gun: Maverick» απογειώθηκε στην κορυφή του ελληνικού box office

Διθυραμβικές κριτικές και εισπράξεις ρεκόρ για το To «Top Gun: Maverick»

Δείτε αναλυτικά τις 10 πιο εμπορικές ταινίες στα ελληνικά σινεμά για το τετραήμερο 26 έως τις 29 Μαΐου 2022.

Ο Τομ Κρουζ επέστρεψε ως Maverick στο σίκουελ του Top Gun, πείθοντας το κοινό να πάει στα σινεμά και να απολαύσει τα... αεροπλανικά του.



Το Top Gun: Maverick έχει απογειωθεί στην κορυφή του διεθνούς box office αγγίζοντας το ποσό των 124 εκατ. δολαρίων, μολονότι δεν προβάλλεται στην Κίνα και τη Ρωσία, ενώ παράλληλα έχει κάνει το καλύτερο άνοιγμα ταινίας του Τομ Κρουζ.

Και στη χώρα μας, η ταινία έχει κατακτήσει την κορυφή του box office, κόβοντας συνολικά 57.108 την πρώτη εβδομάδα προβολής της.



Σε πανελλαδική κλίμακα 26 ταινίες έκοψαν όλες μαζί 71.846 εισιτήρια.



Δείτε αναλυτικά το Top-10 των εισιτηρίων για το τετραήμερο 26 έως τις 29 Μαΐου 2022.



1. «Τοp Gun: Maverick», εισιτήρια 47.460 (171 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 57.108 (1η εβδομάδα προβολής)



2. «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», εισιτήρια 5.120 (56 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 216.788 (4η εβδομάδα προβολής)



3. «Μαγνητικά πεδία», εισιτήρια 3.090 (10 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 8.403 (2η εβδομάδα προβολής)



4. «Ίκαρος και Δαίδαλος», εισιτήρια 2.731 (50 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 2.731 (1η εβδομάδα προβολής)



5. «Το θαύμα», εισιτήρια 1.593 (14 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 1.593 (1η εβδομάδα προβολής)



6. «Sonic: H ταινία 2», εισιτήρια 1.481 (35 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 76.367 (9η εβδομάδα προβολής)



7. «Τα κακά παιδιά», εισιτήρια 1.457 (24 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 59.566 (10η εβδομάδα προβολής)



8. «Ανάμεσα σε δύο κόσμους», εισιτήρια 1.431 (9 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 1.431 (1η εβδομάδα προβολής)



9. «Σμύρνη μου αγαπημένη», εισιτήρια 1.391 (8 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 239.951 (23η εβδομάδα προβολής)



10. «Κώδικας: Εκδίκηση», εισιτήρια 1.170 (8 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 2.959 (2η εβδομάδα προβολής)

Σχετικές ειδήσεις

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr