Σητεία: Χειροπέδες σε 19χρονο- Έκρυβε σπίτι του ναρκωτικά και χιλιάδες ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα

Μία ακόμα σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών και παραχάραξη νομίσματος πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) όταν αστυνομικοί – αξιοποιώντας κατάλληλα στοιχεία που είχαν σε βάρος ενός 19χρονου – προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του σε περιοχή του δήμου Σητείας στο Λασίθι.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε ψευδοροφή και κατασχέθηκαν:

116,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

14,4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

μικροποσότητα κοκαΐνης,

11 μπισκότα ζαχαροπλαστικής περιέχοντα κάνναβη,

3 μαχαίρια,

1 σιδηρογροθιά,

84 πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ έκαστο,

35 ευρώ γνήσια σε χαρτονομίσματα,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

3 τρίφτες καπνού και

4 κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.

