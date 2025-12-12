Wall Street: Νέα ρεκόρ για Dow Jones και S&P 500 – Απώλειες για Nasdaq

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Πέμπτη (11/12) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά.

Ο δείκτης Nasdaq έκλεισε με αρνητικό πρόσημο, με «βαρίδι» τη μετοχή της Oracle η οποία υποχώρησε σημαντικά μετά τα απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 646,26 μονάδων (+1,34%), στις 48.704,01 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 60,30 μονάδων (–0,26%), στις 23.593,85 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 14,32 μονάδων (+0,21%), στις 6.901 μονάδες.