Wall Street: Νέα ρεκόρ για Dow Jones και S&P 500 – Απώλειες για Nasdaq

Χωρίς σαφή κατεύθυνση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

Wall Street: Νέα ρεκόρ για Dow Jones και S&P 500 – Απώλειες για Nasdaq
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Πέμπτη (11/12) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά.

Ο δείκτης Nasdaq έκλεισε με αρνητικό πρόσημο, με «βαρίδι» τη μετοχή της Oracle η οποία υποχώρησε σημαντικά μετά τα απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 646,26 μονάδων (+1,34%), στις 48.704,01 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 60,30 μονάδων (–0,26%), στις 23.593,85 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 14,32 μονάδων (+0,21%), στις 6.901 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Νέα ρεκόρ για Dow Jones και S&P 500 – Απώλειες για Nasdaq

00:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Υποχώρησε στο 9-6 ο Παναθηναϊκός AKTOR

00:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Στην 15η θέση ο Παναθηναϊκός, τρεις πιο πίσω ο ΠΑΟΚ

00:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Conference League: Στην πρώτη τετράδα η ΑΕΚ – Τι θέλει για να «κλειδώσει» θέση στους «16»

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-0: Δεν… έπεσε το τσέχικο κάστρο

23:57ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Σπυρίδων: Το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη και πολιούχο της Κέρκυρας

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε Τραμπ: Στην Ευρώπη αποφασίζουμε εμείς, μην ανακατεύεσαι

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Τα 10 πιο χαρακτηριστικά πιάτα της κρητικής κουζίνας

23:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ, Νίκολιτς: «Οι παίκτες μου είναι πολεμιστές, είδα τη συγκίνηση πολλών ανθρώπων»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΣΑ: Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

23:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR 96-89: Απών και τελικά... ναυάγιο στην Ιταλία

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Το Ride Replay 2025 της Lime: Η ανασκόπηση της χρονιάς σε κίνηση

23:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ ΑΕΚ: «Τεράστια κι ιστορική νίκη στα χώματα του Πόντου» - Μαθηματικά στα νοκ άουτ, φουλ για «16»

23:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο υποβρύχιο «Πιπίνος» ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στο Ρέθυμνο: «Λογιστής» παγίδευσε τηλεφωνικά οικογένεια και τους αφαίρεσε λεφτά

23:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σητεία: Χειροπέδες σε 19χρονο- Έκρυβε σπίτι του ναρκωτικά και χιλιάδες ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα

22:55WHAT THE FACT

Ιταλία: Καταζητούμενος αντέγραψε το «Home Alone» και βρήκε «κρυψώνα» σε φάτνη στο κέντρο του Λέτσε

22:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Τα highlights της αναμέτρησης του Conference League

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα πακιστανικά τηλέφωνα «έλυσαν» την υπόθεση - Οι επικοινωνίες που πρόδωσαν ανιψιό και επιχειρηματία

22:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:47ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα πακιστανικά τηλέφωνα «έλυσαν» την υπόθεση - Οι επικοινωνίες που πρόδωσαν ανιψιό και επιχειρηματία

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

23:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR 96-89: Απών και τελικά... ναυάγιο στην Ιταλία

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία Κωνσταντοπούλου: Ο Ξυλούρης βγαίνοντας ούρλιαζε «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»

21:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg για Πιερρακάκη στο Eurogroup: Ρήξη με το παρελθόν της κρίσης η εκλογή του πρώτου Έλληνα επικεφαλής - Τα καθήκοντα, οι προκλήσεις και ο ρόλος του 

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισοδιακή η εξέταση Ξυλούρη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - Ο «Φραπές» δε θυμάται... ποιος είναι ο δικηγόρος του

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Παιδί νύφη» που σκότωσε τον σύζυγό της γλίτωσε τη θανατική ποινή χάρη σε αποζημίωση που καταβλήθηκε στους γονείς του

18:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LIVEBLOG - Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: «Ήμουν μάρτυρας του τροχαίου... Είχε πολλαπλά τραύματα, δεν τα κατάφερε» - Η μαρτυρία DJ που έκανε τις πρώτες βοήθειες στον 38χρονο μοτοσικλετιστή

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 25χρονος επιτέθηκε σε 89χρονη που θανάτωσε κουτάβια - Της πέταξε πέτρα και τον χτύπησε με σίδερο

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κινητά, υπολογιστές και καταθέσεις «έκαψαν» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία – Η «προφητική» δήλωση του 33χρονου

16:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρεπορτάζ Newsbomb - Greek Mafia: Στόχος των έξι εκτελεστών ο αποκαλούμενος «μοντέλο» - Ήθελαν να «χτυπήσουν» μέσα στα Χριστούγεννα

21:12LIFESTYLE

Eurovision: Ο νικητής του 2024 επιστρέφει το βραβείο

23:57ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Σπυρίδων: Το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη και πολιούχο της Κέρκυρας

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία αύριο - Ποιοι γιορτάζουν

00:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Conference League: Στην πρώτη τετράδα η ΑΕΚ – Τι θέλει για να «κλειδώσει» θέση στους «16»

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμότερος από το κανονικό ο Ιανουάριος 2026 - Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ