Το Ride Replay 2025 της Lime: Η ανασκόπηση της χρονιάς σε κίνηση

Η έκδοση του 2025 αντλεί έμπνευση από τα αστέρια, συνδέοντας την πορεία κάθε χρήστη με μια «κοσμική» πινελιά

Το Ride Replay 2025 της Lime: Η ανασκόπηση της χρονιάς σε κίνηση
Η Lime, παγκόσμιος ηγέτης στη μικροκινητικότητα, ανακοινώνει την έναρξη της ετήσιας καμπάνιας Ride Replay τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου. Το Ride Replay αποτελεί την προσωποποιημένη εμπειρία ανασκόπησης της χρονιάς για τους χρήστες της Lime, γιορτάζοντας τις διαδρομές που διαμόρφωσαν την καθημερινότητά τους, τις πόλεις και τον πλανήτη.

Η έκδοση του 2025 αντλεί έμπνευση από τα αστέρια, συνδέοντας την πορεία κάθε χρήστη με μια «κοσμική» πινελιά που αντικατοπτρίζει την ενέργεια και τον ρυθμό της χρονιάς. Από τους καθημερινούς μετακινούμενους έως τους εξερευνητές των Σαββατοκύριακων, οι αναβάτες μπορούν πλέον να δουν πώς οι διαδρομές τους ευθυγραμμίζονται με παγκόσμιες τάσεις, επιτεύγματα πόλεων και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η καμπάνια έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου από την in-house δημιουργική ομάδα της Lime και αναδεικνύει ένα κομψό, εμπνευσμένο από αστερισμούς οπτικό ύφος που συνδυάζει νοσταλγία και δημιουργική έκφραση. Μέσα από προσωπικές ανασκοπήσεις, διεθνή στατιστικά και μια αστρολογικής θεματικής εμπειρία στα social media, η Lime προσκαλεί τους χρήστες να ανακαλύψουν τι αποκαλύπτει το «Lime Sign» τους για τη χρονιά τους μέσα από τις δικές τους διαδρομές.

Κάθε χρήστης που έχει επιλέξει να λαμβάνει ηλεκτρονική επικοινωνία από τη Lime αποκτά ένα εξατομικευμένο Lime Sun, Moon & Rising Sign, το οποίο αποτυπώνει τη δική του “ride-dentity”, με βάση το πού, πότε και πώς μετακινήθηκε το 2025. Οι χρήστες που ταξίδεψαν σε πολλές πόλεις ίσως ανακαλύψουν ότι είναι “Expert Explorers”, ενώ οι πιστοί ντόπιοι αναγνωρίζονται ως “Local Legends”.

Τα Lime Birthstones αντικατοπτρίζουν την ενέργεια της πρώτης διαδρομής τους στη χρονιά, από το δυναμικό Ruby του Ιουλίου έως το ελεύθερο Turquoise του Δεκεμβρίου. Τα Lime Moons αποτυπώνουν τον ρυθμό των μετακινήσεών τους, από “New Moon Dreamers” έως “Full Moon Frequent Flyers”. Το αποτέλεσμα είναι μια παγκόσμια προσωπική εμπειρία, την οποία μπορεί ο χρήστης να μοιραστεί με τους φίλους του και η οποία συνδυάζει δεδομένα, σχεδιασμό και αφήγηση για να γιορτάσουμε τη χρονιά που κλείνει.

Στην Ελλάδα, η Lime συνεχίζει να ενισχύει την καθημερινή κινητικότητα στις πόλεις όπου δραστηριοποιείται, με το 82% των χρηστών να είναι κάτοικοι των περιοχών στις οποίες πραγματοποιούν τις διαδρομές τους. Πάνω από 1 στους 5 χρήστες χρησιμοποίησαν τα οχήματα της Lime σε συνδυασμό με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ το 23% των διαδρομών πραγματοποιήθηκε σε ώρες αιχμής. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τον ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο της μικροκινητικότητας στη διευκόλυνση των καθημερινών μετακινήσεων στην Αθήνα και άλλες ελληνικές πόλεις.

Το λανσάρισμα του Ride Replay 2025 συμπίπτει με μια περίοδο όπου η μικροκινητικότητα κερδίζει σταθερά έδαφος στην Ελλάδα, προσφέροντας ολοένα πιο βιώσιμες, ευέλικτες και οικονομικές λύσεις για τις αστικές μετακινήσεις.

«Ανυπομονούμε κάθε χρόνο για το Ride Replay, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να γιορτάσουμε τη χρονιά που περάσαμε μαζί με τους riders μας», αναφέρει ο Christian Navarro, Head of Brand Marketing της Lime. «Και δεδομένου ότι η Lime ξεπέρασε το ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου διαδρομών συνολικά, η φετινή καμπάνια έχει μια ακόμη πιο ξεχωριστή σημασία. Ενσωματώνουμε αυτό το επίτευγμα σε μια νέα ιστορία, συνδυάζοντας αστρολογικά στοιχεία, διεθνή δεδομένα και social εμπειρίες που κάνουν το Ride Replay 2025 την πιο εντυπωσιακή και πολιτισμικά επίκαιρη έκδοσή μας μέχρι σήμερα.»

«Στην Ελλάδα βλέπουμε χρόνο με τον χρόνο μια σταθερή ενίσχυση της μικροκινητικότητας ως μέσο καθημερινής μετακίνησης. Το Ride Replay 2025 αναδεικνύει όχι μόνο τις συνήθειες των χρηστών μας, αλλά και τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η βιώσιμη μετακίνηση στις πόλεις μας», σημείωσε ο Παναγιώτης Μητρόπουλος - Κουρούβανης, Operations Manager της Lime για την Ελλάδα.

Μια καμπάνια γραμμένη στα άστρα

Η φετινή καμπάνια ενώνει email, web, social media, συνεργασίες και δράσεις σε φυσικό χώρο, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία:

Τα εξατομικευμένα emails του Ride Replay παρουσιάζουν τη χρονιά μέσα από τις διαδρομές για κάθε χρήστη, με στοιχεία όπως συνολική απόσταση, αγαπημένες ημέρες και προτιμώμενο όχημα.

Ένα microsite και blog hub εμπλουτίζουν την αφήγηση σε παγκόσμιο επίπεδο, παρουσιάζοντας στοιχεία ανά πόλη και επιτεύγματα βιωσιμότητας.

Μέσα από τα social media βλέπουμε παγκόσμια στατιστικά από τις πόλεις με τις περισσότερες διαδρομές έως τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο, οι οποίες αντικαταστάθηκαν από οχήματα Lime, καθώς και τα “Lime Signs”, τα παιχνιδιάρικα αστρολογικής έμπνευσης προφίλ των αναβατών.

Η Lime συνεργάζεται με το Chani, κορυφαία εφαρμογή αστρολογίας και αυτογνωσίας, προσφέροντας σε όλους τους χρήστες έναν μήνα δωρεάν πρόσβασης στην πλατφόρμα.
Άστρα, Στατιστικά και Ιστορίες

Το Ride Replay 2025 συνδυάζει την προσωπική μας ανασκόπηση με έναν παγκόσμιο εορτασμό, προσφέροντας στους χρήστες της Lime μια ματιά στη δική τους μοναδική διαδρομή και πώς αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο «πλανητικό» σύνολο.

Κορυφαίες στιγμές της χρονιάς:

  • Our shining star: 1 δισεκατομμύριο διαδρομές συνολικά
  • Galaxy Hoppers (η διαδρομή με τη μεγαλύτερη απόσταση): Washington, D.C., ΗΠΑ
  • Constellation Crew (οι περισσότερες ομαδικές διαδρομές): Lake Garda, Ιταλία
  • Weekend Wanderers (οι περισσότερες διαδρομές Σαββατοκύριακου): Oklahoma City, ΗΠΑ
  • Best Parking Karma (η πόλη με το υψηλότερο ποσοστό σωστής στάθμευσης): Μπάρι, Ιταλία
  • Το πιο δημοφιλές σημείο ολοκλήρωσης διαδρομής στην ΕΕ: Shoreditch, Ανατολικό Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Το πιο δημοφιλές σημείο ολοκλήρωσης διαδρομής στις ΗΠΑ: Pike Place Market, Σιάτλ, ΗΠΑ
  • Perfect Celestial Alignment (η ημέρα με τις περισσότερες διαδρομές): 19 Σεπτεμβρίου
    Η πιο δημοφιλής μέρα της εβδομάδας: Παρασκευή
    Stargazing improved (εκτιμώμενες διαδρομές με αυτοκίνητο που αντικαταστάθηκαν): 38 εκατομμύρια
    Interstellar Impact (συνολικές διαδρομές του Lime Impact Lab): 8 εκατομμύρια
