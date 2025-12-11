Στο υποβρύχιο «Πιπίνος» ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας
Παρακολούθησε την άσκηση «Περισκόπιο» του Πολεμικού Ναυτικού
Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας παρακολούθησε, σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, την άσκηση «Περισκόπιο» του Πολεμικού Ναυτικού.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι παρακολούθησε εν πλω από το υποβρύχιο «Πιπίνος», μαζί τον υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο - Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, την άσκηση «Περισκόπιο» του Πολεμικού Ναυτικού.
Ο κ. Δένδιας συνοδεύει την ανάρτησή του με τέσσερις φωτογραφίες από το υποβρύχιο
