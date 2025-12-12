ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2025: Με ηλεκτρονική κλήρωση η επιλογή για 4.276 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο

Το ΑΣΕΠ ενεργοποιεί την ηλεκτρονική εφαρμογή λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας για την Προκήρυξη 2ΓΒ/2025 που απευθύνεται αποκλειστικά στους επιτυχόντες -κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)- του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022.

Προκειμένου το ΑΣΕΠ να προβεί στην έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 2ΓΒ/2025 (AΣΕΠ 29 και 31) για την πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι (4.276) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (ΑΣΕΠ 75), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021, γνωστοποιεί ότι θα προβεί στη διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 (Α΄6) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 5149/2024 (Α΄169), μεταξύ των υποψηφίων όλων των κλάδων/ειδικοτήτων της προκήρυξης, με σκοπό την επιτάχυνση του χρόνου έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Στους πίνακες κατάταξης που θα αναρτηθούν, θα εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Σήμερα η κλήρωση

Η ενεργοποίηση της εν λόγω εφαρμογής ορίζεται για σήμερα Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 στο κατάστημα του ΑΣΕΠ, παρουσία μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού Β’ σταδίου των άρθρων 8 - 27 του ν. 4765/2021, ως ισχύει.

O πίνακας με τις θέσεις

Στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ που ακολουθεί, δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της, ο κλάδος/ειδικότητα, ο κωδικός θέσης (ψηφιακό οργανόγραμμα), οι φορείς, η έδρα-περιφερειακή ενότητα, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), η εντοπιότητα, όπου προβλέπεται και ο αριθμός των θέσεων.

Να σημειωθεί ότι η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά στους επιτυχόντες -κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)- του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022.

