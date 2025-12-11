Καίτη Γκρέυ: Ο γιος της κατέθεσε αγωγή για την πλαστότητα της ιδιόχειρης διαθήκης της

Αγωγή ακύρωσης της ιδιόχειρης διαθήκης της Καίτης Γκρέυ κατέθεσε ο γιος της τραγουδίστριας, Φίλιππος Ηλιάδης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προϊόν πλαστογραφίας.

Να σημειωθεί ότι μοναδικός κληρονόμος στην ιδιόχειρη διαθήκη της εκλιπούσας εμφανίζεται ο εγγονός της, Κωνσταντίνος Ηλιάδης.

Ο Φίλιππος Ηλιάδης θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα που έχει συντάξει τη διαθήκη της η Καίτη Γκρέυ, δεν ήταν σε θέση σωματικά και πνευματικά για να ορίσει τους κληρονόμους της.

«Επιφυλάσσομαι να ασκήσω μηνύσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους όπως σε αυτόν που παρέδωσε την διαθήκη, στον μάρτυρα που εξετάστηκε και σε αυτό που την δημοσίευσε. Όλοι θα νιώσουν τον πέλεκυ της δικαιοσύνης», δήλωσε στον Alpha ο Φίλιππος Ηλιάδης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Φίλιππος Ηλιάδης είχε ζητήσει γραφολογικό έλεγχο για την ιδιόχειρη διαθήκη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ η δικηγόρος του Φίλιππου Ηλιάδη, Χρυσάνθη Γιαμαρέλλου ανέφερε ότι όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που έχει συγκεντρώσει όλο αυτό το διάστημα την έπεισαν για την πλαστότητα της διαθήκης και αυτός είναι ο λόγος που θα προσφύγει στην δικαιοσύνη.

«Υπάρχουν αποδείξεις ότι η διαθήκη δεν έχει τον γραφικό χαρακτήρα της εκλιπούσας. Θα φανούν όλα στην πορεία. Δεν θα μιλούσα χωρίς αποδείξεις για τους ισχυρισμούς μου», δήλωσε η κα. Γιαμαρέλλου.

«Το σημείωμα βρέθηκε στα χέρια ενός γνωστού δημοσιογράφου που ισχυριζόταν ότι είναι φίλος της Καίτης Γκρέυ. Θα κινηθούμε νομικά ενάντια σε όποιον εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία. Θα αποδείξουμε την πλαστότητα της διαθήκης», πρόσθεσε η δικηγόρος του Φίλιππου Ηλιάδη.

