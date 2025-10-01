Καίτη Γκρέυ: Ανοίγει η διαθήκη της ερμηνεύτριας - Αντιδράσεις για το περιεχόμενό της

Η ιδιόγραφη διαθήκη της Καίτης Γκρέυ κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο και αναμένεται να δημοσιευθεί επίσημα στις 22 Οκτωβρίου.

Το περιεχόμενο της διαθήκης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς, σύμφωνα με την εκπομπή του ΣΚΑΪ «Το ‘χουμε», η Καίτη Γκρέυ φέρεται να όρισε μοναδικό κληρονόμο τον εγγονό της, Κωνσταντίνο Ηλιάδη.

Ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης, που υπηρέτησε και ως δικαστικός συμπαραστάτης της τραγουδίστριας έως τον θάνατό της, αναμένεται να κληρονομήσει το διαμέρισμά της στη Νέα Σμύρνη, καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών της.

Καίτη Γκρέυ: «Η διαθήκη είναι πλαστή», υποστηρίζει ο γιος της

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του γιου της Καίτης Γκρέυ, Φίλιππου Ηλιάδη, ο οποίος υποστηρίζει ότι η διαθήκη είναι πλαστή.

Την ίδια στιγμή, ο δικηγόρος του εγγονού, Όθωνας Παπαδόπουλος, επιβεβαίωσε τις κακές σχέσεις που έχει πλέον η οικογένεια.

«Ο γιος και ο εγγονός της Καίτης Γκρέι δεν έχουν επαφές», ανέφερε ο δικηγόρος.

Η δημοσίευση της διαθήκης στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να δώσει το έναυσμα για την επίσημη έναρξη της νομικής μάχης μεταξύ των συγγενών για τη διεκδίκηση της περιουσίας.