Καίτη Γκρέυ: Μένει εκτός διαθήκης ο γιος της; Τι αποκάλυψε η δικηγόρος του

Η υπόθεση της διαθήκης της αείμνηστης Καίτης Γκρέυ έρχεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς σύμφωνα με την τοποθέτηση της δικηγόρου του γιου της, Φίλιππου Ηλιάδη, αναμένονται εξελίξεις τις επόμενες μέρες.

«Περιμένουμε τη δημοσίευση της διαθήκης και θα δούμε ποιος είναι ο πραγματικός κληρονόμος. Το πρώτο που θα εξετάσουμε είναι αν η διαθήκη είναι γραμμένη εξ ολοκλήρου από τα χέρια της. Αν πράγματι έχει τιμηθεί ο εγγονός και όχι ο γιος της, θα διεκδικήσουμε τη νόμιμη μοίρα», τόνισε η δικηγόρος του Φίλιππου Ηλιάδη, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ακόμη, σχολίασε και τις σχέσεις του Φίλιππου Ηλιάδη με τον εγγονό της Καίτης Γκρέυ, Κωνσταντίνο Ηλιάδη, τονίζοντας πως είναι «ουδέτερες και αδιάφορες».

Ολοκληρώνοντας, η δικηγόρος επεσήμανε ότι ο γιος της τραγουδίστριας δεν μπορεί να αποκλειστεί από τη διαθήκη, καθώς, όπως είπε, «υπάρχουν συγγενικά πρόσωπα που εκ του νόμου δεν μπορούν να μείνουν εκτός».

Η δημοσιοποίηση της διαθήκης αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα αποκαλύψει ποιος είναι τελικά ο πραγματικός κληρονόμος της μεγάλης ερμηνεύτριας.