Άρης Μουγκοπέτρος: Ξεσπά κατά του ατόμου που του έδωσε την κροτίδα

Κατά του ατόμου που του έδωσε τη μοιραία κροτίδα, η οποία εξεράγγη στα χέρια του σε γλέντι το περασμένο Πάσχα, ακρωτηριάζοντας δύο δάχτυλά του, ξέσπασε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου ανήρτησε story στο Instagram μιας φωτογραφίας από παρέα που βρίσκεται σε πανηγύρι, ανάμεσα στην οποία βρίσκεται και το συγκεκριμένο πρόσωπο κατά του οποίου έχει ήδη κινηθεί νομικά.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος εξέφρασε την αγανάκτησή του, αφού, όπως υποστήριξε, συνεχίζει να διασκεδάζει αμέριμνος, ενώ διερωτήθηκε για το πώς τα υπόλοιπα μέλη της παρέας μπορούν να κάθονται δίπλα σε κάποιον που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποπειράθηκε να τον σκοτώσει.

«Ο "κύριος" που ήταν "φίλος" μου αδελφικός και μου έδωσε την κροτίδα έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Και οι υπόλοιποι δίπλα του θα ρωτήσω πώς αισθάνονταν που κάθονταν με αυτόν που πήγε να με σκοτώσει», σχολίασε πάνω στο στιγμιότυπο, αναφέροντας μάλιστα ότι «η Αστυνομία τον έχει αφήσει ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει!».

