Άρης Μουγκοπέτρος: «Πηγαίνω καλύτερα, ευχαριστώ τον Θεό – Τελευταία στιγμή γλύτωσε το μάτι μου»

Μηνύματα αισιοδοξίας εξέπεμψε σήμερα (27/08) ο Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που περνά με τον τραυματισμό στο χέρι του, όταν από μία κροτίδα ακρωτηριάστηκαν δύο από τα δάχτυλά του, ενώ τού δημιουργήθηκε και θέμα στο μάτι.

«Πηγαίνω πολύ καλύτερα, εχθές έκανα ακόμη ένα χειρουρείο που πήγε καλά, ένα τεράστιο “ευχαριστώ” στον γιατρό μου, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Άφησα τα χέρια μου στα δικά του, τα καλύτερα χέρια», είπε αρχικά ο μουσικός, μιλώντας στο MEGA.

Η αγάπη για το κλαρίνο δεν «σβήνει», όπως επανέλαβε, σημειώνοντας ότι «αισθάνομαι σίγουρος ότι θα μπορέσω να ξαναπαίξω κλαρίνο, είμαι πιο έτοιμος από ό,τι στο παρελθόν».

«Το πρόβλημα στο μάτι ήταν δυσκολότερο από ό,τι νόμιζα, έκανα δύο χειρουργεία αλλά δεν έχει επανέλθει πλήρως. Όταν έγινε το συμβάν, ευτυχώς μού είπαν “πρέπει να κοιτάξουμε το μάτι σου, μην το χάσεις και χρειαστεί να βάλεις γυάλινο”. Ευχαριστώ όλους όσοι με βοήθησαν εκείνες τις κρίσιμες στιγμές», προσέθεσε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανέφερε μετά το χθεσινό χειρουργείο ότι όλα πήγαν καλά, ευχαριστώντας τον γιατρό του αλλά και όλους εκείνους που του στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης όλο αυτό το διάστημα.

«Ένα τεράστιο “ευχαριστώ”! Άφησα το χέρι μου στα καλύτερα χέρια. Νιώθω αισιοδοξία ότι με τη βοήθεια του Θεού και του γιατρού μου όλα θα πάνε καλά. Θέλω να πω επίσης ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε εσάς για τις υπέροχες ευχές, για όλα αυτά τα όμορφα λόγια και τη μεγάλη αγάπη που μου δείχνετε από την πρώτη στιγμή, μέχρι και τώρα.

Πραγματικά, μου δίνετε μεγάλη δύναμη και θέλω να σας πω μέσα από την καρδιά μου, όλη αυτή την αγάπη να σας την επιστρέψει ο Θεός –μέσα από την ψυχή μου– διπλή, τριπλή και όσο γίνεται περισσότερη. Να είστε καλά όλοι σας», τόνισε.

