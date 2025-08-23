Μουγκοπέτρος: «Έσβησαν τα ίχνη με χλωρίνη μετά τον ακρωτηριασμό μου»

Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις του Άρη Μουγκοπέτρου για τα όσα ακολούθησαν μετά τον σοβαρό τραυματισμό του το περασμένο Πάσχα, όταν κροτίδα εξερράγη στο χέρι του σε γλέντι με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο δάχτυλά του και να επηρεαστεί η όρασή του.

Ο μουσικός υποστηρίζει ότι ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, αντί να διαφυλάξει τον χώρο, εξαφάνισε κάθε ίχνος: «Ο μαγαζάτορας έριξε χλωρίνες και σκούπισε, για να μη βρεθεί τίποτα. Θα μπορούσε να βρεθεί κάτι από τα μέλη μου. Τα πέταξαν όλα, αντί να βάλουν κορδέλες και να έρθει η αστυνομία».

Όπως αποκάλυψε, ο ιδιοκτήτης δεν τον επισκέφθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, αλλά 19 ημέρες αργότερα, επικαλούμενος σοκ, ενώ ο ίδιος πληροφορήθηκε ότι εκείνη την περίοδο διασκέδαζε.

Για το πρόσωπο που του έδωσε την κροτίδα, ανέφερε: «Δεν εμφανίστηκε ποτέ, ούτε ένα μήνυμα δεν μου έστειλε. Αντίθετα, ειρωνεύτηκε το πάθημά μου στο Facebook».

Παράλληλα, ο Άρης Μουγκοπέτρος ανακοίνωσε την κυκλοφορία του βιβλίου του με τίτλο «1333», που θα παρουσιαστεί στα τέλη Οκτωβρίου. Το έργο θα περιλαμβάνει ιστορίες από τη ζωή και την καριέρα του, αλλά και τις πιο δύσκολες στιγμές που βίωσε. «Πριν από αυτούς τους αριθμούς ήμουν ένας άλλος Άρης και πλέον είμαι ένας άλλος. Δεν άλλαξα χαρακτήρα, απλώς άλλαξε η ζωή μου μέσα σε λίγα λεπτά», σημείωσε.

Με μια ανάρτηση στο Instagram, ο καλλιτέχνης μίλησε για το νέο του ξεκίνημα: «Ένα καινούριο κεφάλαιο μόλις ανοίγει στη ζωή μου. Η ζωή μου σε βιβλίο έτσι όπως δεν την ξέρει κανείς. Έρχεται σύντομα».

https://www.instagram.com/p/DNkTlIIsvoF/

