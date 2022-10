Ο Χάρισον Φορντ μπαίνει στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel

Ο Χάρισον Φορντ θα παίξει σε ταινία της Marvel και αυτός είναι ο χαρακτήρας που θα ενσαρκώσει.

O Χάρισον Φορντ μπαίνει στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel (MCU) αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Thaddeus “Thunderbolt” Ross και επιβεβαιώνοντας κάπως έτσι τις φήμες που κυκλοφορούσαν τον τελευταίο μήνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, ο ηθοποιός θα ενσαρκώσει τον χαρακτήρα για πρώτη φορά στην ταινία του Captain America: New World Order και όχι στο Thunderbolts που θα ακολουθήσει στη συνέχεια και ενδέχεται ωστόσο να είναι η δεύτερη εμφάνισή του στον ρόλο.



Το Captain America: New World Order ανήκει στην Phase 5 της Marvel και ο Φορντ θα παίξει δίπλα στους Άντονι Μακί, Σίρα Χάας, Τιμ Μπλέικ Νέλσον και Καρλ Λάμπλι.



Σημειώνεται ότι Φορντ είναι ο διάδοχος του Γουίλιαμ Χαρτ ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή τον περασμένο Μάρτιο σε ηλικία 71 ετών και ενσάρκωνε τον χαρακτήρα από το The Incredible Hulk του 2008 έως το Black Widow του 2021.

Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για το σενάριο φυλάσσονται ως επτασφράγιστο μυστικό. Το Captain America: New World Order είναι το τέταρτο φιλμ, της Phase 5 της Marvel, ενώ θα ακολουθήσουν τα Thunderbolts και Blade.

Η πρεμιέρα της ταινίας στους κινηματογράφους έχει προγραμματιστεί για τις 3 Μαΐου του 2024.



