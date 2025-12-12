Καμπάνες για κλοπή σε καφετέρια στον Βόλο - Καταδικάστηκαν 22χρονος και ο 19χρονος συνεργός του

Ποινή φυλάκισης 1 έτους και χρηματική ποινή 600 ευρώ χωρίς μετατροπή και χωρίς αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σήμερα σε 22χρονο από τον Βόλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κλοπή κατ’ εξακολούθηση και κατά μόνας.

Το δικαστήριο καταδίκασε επίσης και έναν 19χρονο ως συνεργό του, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για συνέργεια σε κλοπή και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 μηνών με αναστολή, καθώς του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.

Η κλοπή συνέβη τον Οκτώβριο του 2024 στον Βόλο. Οι κατηγορούμενοι παραδέχτηκαν τις πράξεις τους και για να δικαιολογηθούν δήλωσαν χρήστες ναρκωτικών ουσιών και χαπιών.

ΟΙ δικαιολογίες των νεαρών δεν έπεισαν το δικαστήριο και παρά το ότι επέστρεψαν τα κλοπιμαία, πριν το πρώτο δικαστήριο καταδικάστηκαν και σε δεύτερο βαθμό.

