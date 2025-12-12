Επέστρεψε στην αποστολή της Λίβερπουλ ο Μο Σαλάχ

Μετά τις δηλώσεις του Άρνε Σλοτ και την προαναγγελία συζήτησης με τον Μο Σαλάχ, ο Αιγύπτιος άσος επιστρέφει στην αποστολή της Λίβερπουλ. Κάτι που δείχνει πως οι δύο πλευρές… έβαλαν νερό στο κρασί τους. Το αν το θέμα λύθηκε οριστικά, θα φανεί στο προσεχές μέλλον.

Ο «Φαραώ» θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την Μπράιτον, πριν το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Όπως αποκάλυψε η «Athletic», υπήρξε συνάντηση του Σλοτ με τον Σαλάχ, όπου οι δυο τους συζήτησαν σε εξαιρετικό κλίμα.

Άφησαν στην άκρη τις όποιες διαφωνίες τους και έτσι ο ποδοσφαιριστής είναι έτοιμος να βοηθήσει ξανά τους «κόκκινους». Το τέλος της κόντρας, ήταν καλό. Μένει να φανεί αν είναι όλα καλά.