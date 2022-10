Rihanna: Κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «Lift Me Up»

Η Rihanna επιστρέφει με νέο τραγούδι μετά από έξι ολόκληρα χρόνια!

Σημαντική ημέρα για τους φαν της Rihanna, καθώς η σούπερ σταρ της ποπ κυκλοφόρησε το ολοκαίνουριο τραγούδι της, με τίτλο Lift Me Up!



Μετά από έξι ολόκληρα χρόνια «σιωπής», η Rihanna κάνει το μεγάλο comeback με νέο single το οποίο αποτελεί το leaad κομμάτι από το soundtrack της νέας ταινίας της Marvel, «Black Panther: Wakanda Forever».



Το τραγούδι, είναι ένας φόρος τιμής στη ζωή και την κληρονομιά του Chadwick Boseman, πρωταγωνιστή της πρώτης ταινίας Black Panther, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή νικημένος από τον καρκίνο, τον Αύγουστο του 2020.



Το Lift Me Up γράφτηκε από τον Νιγηριανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό Tems, τη Rihanna, τον συνθέτη Ludwig Göransson και τον σκηνοθέτη Ryan Coogler και είναι ένα από τα δύο τραγούδια της ταινίας, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 11 Νοεμβρίου.



Ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν κυκλοφορήσει για το τραγούδι ή το soundtrack της ταινίας που λέγεται ότι επιμελείται η Rihanna με τρόπο παρόμοιο με εκείνον του Kendrick Lamar για το άλμπουμ της πρώτης ταινίας.

Θυμίζουμε ότι η τελευταία κυκλοφορία της τραγουδίστριας ήταν το 2016 και το άλμπουμ της ANTI.



