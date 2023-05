Πολιτιστική ατζέντα: Από το Ηρώδειο και τον Λυκαβηττό στην παραλία για σινεμά κάτω από τα αστέρια

Τζωρτζίνα Ντούτση

26/05/2023 15:07

Την 1η Ιουνίου το Ηρώδειο ανοίγει τις πόρτες του, παρουσιάζοντας τη Μαντάμα Μπαττερφλάι του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια μέρα πριν, (31/05) ο αγαπημένος Αλκίνοος Ιωαννίδης ξεκινάει τις καλοκαιρινές του εμφανίσεις από το καλοκαιρινό Θέατρο Άλσος.



Οι φίλοι του σινεμά, παίρνουν ψάθες, πετσέτες και αντικουνουπικά και δίνουν ραντεβού στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να απολαύσουν γνωστές και αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια, καθώς οι υπαίθριες κινηματογραφικές προβολές του ΚΠΙΣΝ, Park your Cinema και Park your Cinema Kids, επιστρέφουν για όγδοο συνεχόμενο καλοκαίρι.



Παρασκευή και Σάββατο, στην πόλη στήνονται δύο μοναδικά πάρτι, στον Κήπο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (27/05) και στο πάρκινγκ του Λυκαβηττού (28/05) με πιάτο όλη την Αθήνα.



Τη Δευτέρα 29 Μαΐου αξίζει οπωσδήποτε μια επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο, όπου θα βρίσκεται ο Χόρχε Μπουκάι και ο γιος του Ντεμιάν για να παρουσιάσουν στο ελληνικό κοινό τα νέα τους βιβλία.

Moυσική

Αλκίνοος Ιωαννίδης, Θέατρο Άλσος

Την Τετάρτη 31 Μαΐου ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και η ιστορική μπάντα του έρχονται στο Θέατρο Άλσος με ένα πρόγραμμα γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια, απρόσμενες διασκευές, αυτοσχεδιασμό και επικοινωνία, που παρουσίασαν αυτό τον χειμώνα περιοδεύοντας σε διάφορους κλειστούς χώρους στην Ελλάδα.



Athens Music Week, Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων

Το φετινό Αthens Music Week είναι πιο πλούσιο από ποτέ Vaggelis Patsialos

Η 5η χρονιά του Athens Music Week είναι γεγονός! Από τις 29 Μαΐου έως τη 1 Ιουνίου 2023, το μεγαλύτερο event για τη μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα, επιστρέφει δυναμικά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και παρουσιάζει από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ ένα γεμάτο πρόγραμμα με συνολικά 42 πάνελ συζητήσεων, παρουσιάσεις, roundtables και ομιλίες, 13 workshops, 32 live acts, προβολή ντοκιμαντέρ, dj sets, networking events και άλλες ξεχωριστές δράσεις! To AMW ολοκληρώνεται στην Κεντρική Σκηνή της Τεχνόπολης με ένα εκρηκτικό live show την πρώτη βραδιά του καλοκαιριού.



Μαντάμα Μπαττερφλάι, Ηρώδειο

Με μια νέα παραγωγή της Μαντάμας Μπαττερφλάι του Τζάκομο Πουτσίνι ανοίγει η Εθνική Λυρική Σκηνή στις 1, 4, 7 και 10 Ιουνίου 2023 τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο κορυφαίος Γάλλος σκηνοθέτης της όπερας και του θεάτρου Ολιβιέ Πυ, στην πρώτη του αναμέτρηση με το αριστούργημα του Πουτσίνι. Διευθύνει ο Βασίλης Χριστόπουλος.



Τον ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η ανερχόμενη Νοτιοκορεάτισσα υψίφωνος Άννα Σον. Στον ρόλο του Πίνκερτον ο διακεκριμένος Ιταλός τενόρος Αντρέα Καρέ, ο οποίος τον έχει ήδη ερμηνεύσει με επιτυχία σε Μετροπόλιταν Όπερα, Βιέννη, Μαδρίτη, Τορόντο, Τορίνο κ.ά. Τη Σουτζούκι ερμηνεύει η διακεκριμένη μεσόφωνος Αλίσα Κολόσοβα και τον Σάρπλες ο εξαιρετικός βαρύτονος της ΕΛΣ Διονύσης Σούρμπης.

Σινεμά

Park your Cinema και Park your Cinema Kids, ΚΠΙΣΝ

Park your Cinema στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος Πελαγία Καρανικόλα

Οι σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Park your Cinema και Park your Cinema Kids, επιστρέφουν για όγδοο συνεχόμενο καλοκαίρι και προσκαλούν το κοινό σε αξέχαστες βραδιές κάτω από τ’ αστέρια στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.



Την Κυριακή 28/05, στις21.00, θα προβληθεί με ελεύθερη είσοδο στο Ξέφωτο, η ταινία Επιστροφή στο Μέλλον (Back to the Future) με τους Μάικλ Τζέι Φοξ, Κρίστοφερ Λόιντ.



Η Μικρή Γοργόνα (The Little Mermaid)

Η αγαπημένη ιστορία της Άριελ, μιας όμορφης και ζωηρής νεαρής γοργόνας με δίψα για περιπέτεια. Η μικρότερη από τις κόρες του Βασιλιά Τρίτωνα και η πιο τολμηρή, η Άριελ λαχταράει να μάθει περισσότερα για τον κόσμο πέρα από τη θάλασσα, και ενώ επισκέπτεται την επιφάνεια, ερωτεύεται τον γεμάτο ζωντάνια Πρίγκιπα Έρικ. Παρόλο που οι γοργόνες απαγορεύεται να αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους, η Άριελ πρέπει να ακολουθήσει την καρδιά της. Κάνει συμφωνία με την κακιά μάγισσα της θάλασσας Ούρσουλα, η οποία της δίνει μια ευκαιρία να δει πως είναι η ζωή στη στεριά, αλλά τελικά βάζει τη ζωή της – και το στέμμα του πατέρα της – σε κίνδυνο.

Βιβλίο

Η μυστική ιστορία, Donna Tartt

To best seller της Donna Tartt κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα

Μια συντροφιά έξυπνων, εκκεντρικών και απροσάρμοστων νεαρών που σπουδάζουν σε ένα κορυφαίο κολέγιο της Νέας Αγγλίας ανακαλύπτουν, κάτω από την επιρροή του χαρισματικού καθηγητή τους κλασικής φιλολογίας, έναν τρόπο σκέψης και ζωής που δεν έχει καμία σχέση με την ανιαρή καθημερινότητα των συνομηλίκων τους.

Όταν, όμως, ξεπερνούν τα όρια της καθιερωμένης ηθικής, καταλαμβάνονται από εμμονές και ολισθαίνουν σταδιακά από τη διαφθορά στην προδοσία, με αναπόφευκτη κατάληξη την κυριαρχία του κακού πάνω τους.

Μην χάσετε

Τα νέα τους βιβλία, Τα τρία ερωτήματα και Απιστία παρουσιάζουν τη Δευτέρα 29 Μαΐου στο Βυζαντινό Μουσείο, ο Χόρχε Μπουκάι και ο γιος του Ντεμιάν. Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει την παρουσίαση μόνο με Δελτία Εισόδου. Την Τρίτη, 30 Μαΐου, ο Χόρχε και ο Ντεμιάν Μπουκάι θα υπογράψουν τα βιβλία τους στο Βιβλιοπωλείο Public Συντάγματος (Καραγιώργη Σερβίας 1) από τις 18:00 έως τις 20:00.



Το τελευταίο τριήμερο για το φετινό Athens Street Food Festival ξεκινάει την Παρασκευή 26/05. Το όμορφα διαμορφωμένο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι θα γεμίσει για τέταρτο συνεχόμενο τριήμερο με χιλιάδες επισκέπτες κάθε ηλικίας που θέλουν να γνωρίσουν και να απολαύσουν την έντονα δραστήρια σκηνή του «φαγητού του δρόμου» της πόλης. Η κορύφωση του φεστιβάλ είναι το μεγάλο πάρτι του Σαββάτου 27/5 με τον περίφημο James Lavelle των UNKLE.

Το Athens Cocktail Week, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens City Festival, δίνει την ευκαιρία στον κόσμο, για 10 ημέρες, από τις 26 Μαΐου μέχρι τις 4 Ιουνίου να δοκιμάσει signature cocktails σε 44 από τα καλύτερα μπαρ της πόλης σε προνομιακή τιμή. Το Athens Cocktail Week ξεκινά στις 27/05 με ένα Opening Party στον Κήπο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens City Festival.



Οι Street Outdoors, το πιο διάσημο street party της χώρας, συνεργάζεται με το Athens City Festival και το Σάββατο 28 Μαΐου (από τις 18:00 και μετά) «προσγειώνεται» στο parking του Λυκαβηττού. Για ένα ολόκληρο απόγευμα, θα μετατρέψει το «μπαλκόνι της Αθήνας», σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά club του κόσμου.





