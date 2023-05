Park your Cinema στο ΚΠΙΣΝ: Tαινίες κάτω από τα αστέρια - Το πρόγραμμα των προβολών

Το Park your Cinema - Park your Cinema Kids επιστρέφουν για όγδοο συνεχόμενο καλοκαίρι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το πρόγραμμα των ταινιών για μικρούς και μεγάλους.

Οι σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Park your Cinema και Park your Cinema Kids, επιστρέφουν για όγδοο συνεχόμενο καλοκαίρι και προσκαλούν το κοινό σε αξέχαστες βραδιές κάτω από τ’ αστέρια στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.



Για τις ταινίες που απευθύνονται σε ενήλικες, το Park your Cinema συνεργάζεται για τρίτη χρονιά με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ), τον σημαντικότερο κινηματογραφικό θεσμό της χώρας. Παράλληλα, τις παιδικές ταινίες της ενότητας Park your Cinema Kids επιλέγει το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (AΤΗICFF).



Τα προγράμματα Park your Cinema και Park your Cinema Kids πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Park your Cinema κάθε Κυριακή στις 21.00

Το μέλλον και το άγνωστο δεν θα πάψουν να μας συναρπάζουν. Έχουν εμπνεύσει τα πιο ζωηρά πνεύματα της επιστημονικής φαντασίας με τρόπο πρωτόγνωρο. Ο κινηματογράφος ονειρεύεται διαρκώς τι υπάρχει εκεί μακριά και μας δείχνει τον δρόμο που οδηγεί στις πιο ξέφρενες περιπέτειες, στις πιο απρόβλεπτες ιστορίες. Ξεκλειδώνει τη μαγεία, απαλύνει τους φόβους μας και μας ταξιδεύει σε απίθανους χρονικούς και γεωγραφικούς προορισμούς.



Με αυτή την ιδέα κατά νου, φέτος το καλοκαίρι στο Park your Cinema προβάλλονται ταινίες επιλεγμένες από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που βλέπουν το μέλλον ως συναρπαστική βόλτα στο άγνωστο: εμβληματικές ταινίες των 80ς και των 90ς (Επιστροφή στο Μέλλον, Παιχνίδια Πολέμου, Οι Άντρες με τα Μαύρα, H Μέρα της Μαρμότας, Οι Αρειανοί Επιτίθενται, Big, Jurassic Park, O Σιδερένιος Γίγαντας), αλλά και μεταγενέστερες (Ξαφνικά…30, Μετά την Επόμενη Μέρα, Wall-E, Interstellar, Μικρόκοσμος, Ready Player One).

Το πρόγραμμα προβολών για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, αναλυτικά, έχει ως εξής:

Κυριακή 28/05, 21.00, Ξέφωτο

Επιστροφή στο Μέλλον (Back to the Future)

ΗΠΑ, 1985

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Ζεμέκις

Σενάριο: Ρόμπερτ Ζεμέκις, Μπομπ Γκέιλ

Πρωταγωνιστούν: Μάικλ Τζέι Φοξ, Κρίστοφερ Λόιντ

Ο Μάρτι ΜακΦλάι, ένας δεκαεπτάχρονος μαθητής λυκείου, εγκλωβίζεται κατά λάθος στο 1955, πηγαίνοντας 30 χρόνια πίσω στον χρόνο. Με τη βοήθεια του φίλου του, καθηγητή Έμετ Μπράουν, προσπαθεί απεγνωσμένα να επιστρέψει στο 1985, σε μία κλασική κινηματογραφική περιπέτεια που μετατρέπεται σε μάχη απέναντι στον χρόνο. Η ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκις αγαπήθηκε από γενιές σινεφίλ, έγινε σημείο αναφοράς και παραμένει μέχρι σήμερα ένα ορόσημο της ποπ κουλτούρας των 80s.

Κυριακή 04/06, 21.00, Ξέφωτο

Παιχνίδια Πολέμου (War Games)

ΗΠΑ, 1983

Σκηνοθεσία: Τζον Μπάνταμ

Σενάριο: Λόρενς Λάσκερ, Γουόλτερ Φ. Παρκς, Γουάλον Γκριν

Πρωταγωνιστούν: Μάθιου Μπρόντερικ, Άλι Σίντι, Ντάμπνι Κόλμαν

Ένα παιδί-θαύμα στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών συνδέεται άθελά του σε έναν απόρρητο υπολογιστή, ο οποίος ελέγχει το πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ. Έτσι ξεκινάει ένα παιχνίδι μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας και, χωρίς να το αντιληφθεί, ο νεαρός ήρωας γίνεται υπεύθυνος για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπορεί να πείσει τον υπολογιστή ότι ήθελε να παίξει απλώς ένα παιχνίδι; Μια πρωτότυπη και άκρως απολαυστική εφηβική περιπέτεια, βγαλμένη από την καρδιά των 80s, που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και στη δράση.

Κυριακή 11/06, 21.00, Ξέφωτο

Η Μέρα της Μαρμότας (Groundhog Day)

ΗΠΑ, 1993

Σκηνοθεσία: Χάρολντ Ράμις

Σενάριο: Ντάνι Ρούμπιν, Χάρολντ Ράμις

Πρωταγωνιστούν: Μπιλ Μάρεϊ, Άντι ΜακΝτάουελ

Ένας μετεωρολόγος καλείται να καλύψει ένα θέμα για μια μαρμότα που μπορεί να προβλέψει τις καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για την τέταρτη χρονιά που παρακολουθεί το τοπικό έθιμο και δεν καταβάλλει καμία προσπάθεια να κρύψει την αγανάκτησή του. Όταν ξημερώνει η «επομένη», ανακαλύπτει ότι έχει εγκλωβιστεί στην ίδια μέρα, η οποία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Αρχικά, χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία προς όφελός του ώσπου συνειδητοποιεί ότι είναι καταδικασμένος να ζει για την υπόλοιπη αιωνιότητα στο ίδιο μέρος, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους και κάνοντας τα ίδια πράγματα. Μέχρι που θα ανακαλύψει τη λύτρωση στη συμφιλίωση με το πέρασμα του χρόνου. Μια εμβληματική και αξέχαστη κωμωδία για την έννοια και τις διαστάσεις του χρόνου, για τη μοναδικότητα της κάθε στιγμής, για την περιπέτεια του έρωτα.

Park your Cinema Κids κάθε Σάββατο στις 21.00





Από την τετραπέρατη ιπτάμενη γκουβερνάντα του Η Μαίρη Πόππινς Επιστρέφει μέχρι την πολύχρωμη οικογένεια Μαδριγάλ στο Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός και από τις ξεκαρδιστικές γκάφες του Αστερίξ: Το Μυστικό του Μαγικού Ζωμού μέχρι την live action μεταφορά του κλασικού παραμυθιού Ο Μυστικός Κήπος, οι επιλογές του φετινού προγράμματος θα κάνουν τις οικογένειες που θα τις παρακολουθήσουν να δουν την καθημερινότητα με διαφορετική ματιά, να διασκεδάσουν με τις ανατροπές που επιφυλάσσουν οι αφηγήσεις και να αγκαλιάσουν το αναπάντεχο.

Σάββατο 27/05, 21.00, Ξέφωτο

Η Μαίρη Πόππινς Επιστρέφει (Mary Poppins returns)

ΗΠΑ, 2018

Σκηνοθεσία: Ρομπ Μάρσαλ

Σενάριο: Ντέιβιντ Μαγκί

Πρωταγωνιστούν: Έμιλι Μπλάντ, Λιν Μανουέλ Μιράντα, Μπεν Γουίσο, Έμιλυ Μόρτιμερ, Τζούλι Γουότερς, Κόλιν Φερθ, Μέριλ Στριπ

Στη νέα Μαίρη Πόππινς της Ντίσνεϊ, η 'Εμιλι Μπλαντ είναι η τέλεια νταντά με τις μοναδικές μαγικές ικανότητες, η οποία μπορεί να μεταμορφώσει μια βαρετή δουλειά σε μια αξέχαστη, φανταστική περιπέτεια. Σε αυτό το πετυχημένο σίκουελ, γεμάτο φρεσκάδα αλλά και πιστό στο πνεύμα της πρώτης ταινίας, η Μαίρη Πόππινς επιστρέφει για να βοηθήσει τη νέα γενιά της οικογένειας Μπανκς να ξαναβρεί τη χαρά και την αδιαμφισβήτητη μαγεία της ζωής μετά από μια απώλεια. Η αινιγματική νταντά καταφτάνει παρέα με το φίλο της, Τζακ (ο Λιν Μανουέλ Μιράντα της Βαϊάνα), έναν αισιόδοξο φανοκόρο που φέρνει φως –και ζωή– στους δρόμους του Λονδίνου.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Σάββατο 03/06, 21.00, Ξέφωτο

Ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμάντι (Captain Sabertooth and the Magic Diamond)

Nορβηγία, 2019

Σκηνοθεσία: Ράσμους Α. Σίβερτσεν, Μάριτ Μοουμ Ον

Σενάριο: Τέργιε Φορμόε, Κάρστεν Φούλου

Με τις φωνές των: Κίρε Χόγκεν Σίντνες, Λέοναρντ Βάλεστραντ Ίκε, Τομπάιας Σάντελμαν

Τι φέρνει κοντά ένα μικρό αλητάκι του δρόμου, έναν δαιμόνιο πρίγκιπα της ζούγκλας και τον διαβόητο Πειρατή Μαυροδόντη; Ένα Μαγικό Διαμάντι που κάνει τις ευχές πραγματικότητα και μία συναρπαστική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων με αξέχαστους χαρακτήρες, θεαματική δράση, γενναιόδωρες δόσεις γέλιου και πολλή μουσική.

Σύμφωνα με τον θρύλο, το Μαγικό Διαμάντι εκπληρώνει όλες τις ευχές του κατόχου του κάθε φορά που έχει πανσέληνο. Ο κακόβουλος πρίγκιπας της ζούγκλας Μάγκα Καν και η δαιμόνια βασίλισσα του Σιρίμα το έχουν επιτέλους αποκτήσει. Όμως, πριν η σελήνη γεμίσει, ο μικρούλης Μάρκο κλέβει το διαμάντι. Τυφλός από θυμό ο Μάγκα Καν εξαπολύει τους στρατιώτες-πιθήκους του για να εντοπίσουν τον νεαρό ληστή. Ο χαλαρός Πίνκι, εντωμεταξύ, ζει ήρεμα σε ένα χωριό, ενώ η Βερόνικα βαριέται και ονειρεύεται περιπέτειες. Το όνειρο της θα εκπληρωθεί, όταν ο Πειρατής Μαυροδόντης κάνει την εμφάνιση του, αναζητώντας το διαμάντι για να γεμίσει τα σεντούκια του χρυσό και πολύτιμα πετράδια. Ο Πίνκι και η Βερόνικα θα βρεθούν εν πλω μαζί του σε μία αναπάντεχη περιπέτεια προς αναζήτηση του Μαγικού Διαμαντιού.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Σάββατο 10/06, 21.00, Ξέφωτο

Tα Στρουμφάκια 2 (Smurfs 2)

ΗΠΑ, 2013

Σκηνοθεσία: Ράτζα Γκοσνέλ

Σενάριο: Κάρεϊ Κερκπάτρικ, Ντέιβιντ Ρον, Τζέι Σέρικ, Τζ. Νέτιβιντ Στεμ, Ντέιβντ Ν. Γουίς με τους Νιλ Πάτρικ Χάρις, Μπρένταν Γκλίζον και τις φωνές των Κριστίνα Ρίτσι, Άλαν Κάμινγκ, Άντον Γιέλτσιν, Κέιτι Πέρι

Ο πανούργος Δρακουμέλ δημιουργεί τα Πειραχτήρια, μια σκανταλιάρικη και χοντροκομμένη εκδοχή των Στρουμφ. Πολύ σύντομα, όμως, ανακαλύπτει ότι μόνο ένα γνήσιο Στρουμφ μπορεί να του δώσει αυτό που θέλει, και συγκεκριμένα η Στρουμφίτα που κατέχει το μυστικό ξόρκι, για να μετατρέψει τα Πειραχτήρια σε αληθινά Στρουμφ. Έτσι, ο Δρακουμέλ την απαγάγει και την πηγαίνει στο Παρίσι, εκεί που όλοι τον θεωρούν ως τον σπουδαιότερο μάγο του κόσμου. Ο Μπαμπαστρούμφ, ο Σκουντούφλης, ο Γκρινιάρης και ο Μελένιος αφήνουν το Στρουμφοχωριό και ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους Πάτρικ και Γκρέις Γουίνσλοου – τους συμμάχους τους από τη Νέα Υόρκη- για να τη φέρουν πίσω. Όμως η Στρουμφίτα, που πάντα πίστευε ότι ήταν διαφορετική από τα άλλα Στρουμφ, αισθάνεται ότι βρήκε τη θέση που της αξίζει ανάμεσα στα Πειραχτήρια και θα χρειαστεί πολλή προσπάθεια για να πειστεί ότι το Στρουμφοχωριό δεν είναι το ίδιο χωρίς εκείνη.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

