Hozier: Ο σπουδαίος μουσικός έρχεται στο Release Athens 2019

Ο Ιρλανδός συνθέτης και τραγουδιστής έγινε διάσημος με το ομώνυμο ντεμπούτο album του, το 2014, και κυρίως με το συγκλονιστικό "Take Me To Church" με το οποίο κατέκτησε, στην κυριολεξία,ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή θα είναι η πρώτη του εμφάνιση στην χώρα μας, όπου ήδη αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα ονόματα των τελευταίων ετών!

Ο Andrew Hozier-Byrne, όπως είναι το πλήρες όνομά του, είναι ένας πολυβραβευμένος μουσικός, singer-songwriter από την Ιρλανδία. Το νο 1, ντεμπούτο album του, "Hozier", κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2014 και περιέχει το πολυπλατινένιο, υποψήφιο για Grammy, τραγούδι-ύμνο "Take Me To Church", το οποίο αργότερα χάρισε στον Hozier τον τίτλο του Καλύτερου Τραγουδιού σταIvor Novello Awards του 2015. Ο δίσκος περιείχε επίσης το αισιόδοξο up-tempo "Someone New", το γεμάτο συναίσθημα "Work Song" και το "From Eden" που είχε ξεχωρίσει από νωρίς.

Το 2016, ο Hozier κυκλοφόρησε το τελευταίο κομμάτι του album, "Cherry Wine", σε single με φιλανθρωπικό σκοπό, επιδιώκοντας να αφυπνίσει το κοινό για ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, χαρίζοντας παράλληλα όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του σε οργανισμούς καταπολέμησης τέτοιων φαινομένων. Στο υπέροχο video πρωταγωνίστησε η 3 φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός, Saoirse Ronan. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του πρώτου του album, η συνέχεια ήρθε με το κομμάτι "Better Love", που συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας "The Legend Of Tarzan".

Το καταπληκτικό "Nina Cried Power" EP ακολούθησε τον Σεπτέμβριο του 2018, με τη συμμετοχή της θρυλικής soul / gospel τραγουδίστριας Mavis Staples και του εμβληματικού μουσικού Booker TJones στο όργανο. O Hozier έχει αφιερώσει το ομώνυμο τραγούδι στην Staples, αλλά και την κληρονομιά που άφησαν στη μουσική καλλιτέχνες όπως οι Nina Simone, Joni Mitchell, Billie Holiday, James Brown, Bob Dylan, Woody Guthrie. Ο πολυαναμενόμενος δεύτερος δίσκος του, "Wasteland, Baby!", θα κυκλοφορήσει την 1η Μαρτίου.

Τα πρόσφατα shows που έδωσε ο Hozier, αλλά και η δισκογραφική επιστροφή του, έχουν γίνει δεκτά με διθυραμβικά σχόλια από το σύνολο των Μέσων. Οι κριτικές αναφέρουν πως "η τρομερά δεμένη μπάντα που συνοδεύει τον Hozier έδωσε τέτοια οντότητα και αρμονία που τα τραγούδια του έχουν πλέον ανυψωθεί στη σφαίρα του ουράνιου".

"Είναι πολύ σπάνιο να εμφανίζεται ένας αυθεντικά χαρισματικός μουσικός και τραγουδιστής - και ο συγκεκριμένος αποτελεί αιτία για γιορτή." / Evening Standard

"Η επιστροφή αυτού του soul man τροφοδοτείται από μία σαγηνευτική δύναμη." / Guardian

Σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερα ονόματα, τόσο για τη συγκεκριμένη ημέρα όσο και για το line-up του φεστιβάλ. Επισκεφτείτε το site, τη facebook και την instagram page του Release Athens για περισσότερες πληροφορίες, μαζί με τα τελευταία νέα και χρήσιμες οδηγίες για την προπώληση και την πρόσβαση στην Πλατεία Νερού:

Η προπώληση ξεκινάει προς 40 ευρώ (ένα εισιτήριο) και 75 ευρώ (δύο εισιτήρια), για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Επίσης, διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός VIP εισιτηρίων με αρχική τιμή στα 100 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

open bar

προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο

ιδιωτικό parking

ξεχωριστές τουαλέτες

αναμνηστικό δώρο του φεστιβάλ

Διάθεση:

Release Athens 2019 / Κυριακή 23 Ιουνίου / Hozier + more (tba)

Πλατεία Νερού / Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου Φαλήρου