Μία έκθεση αφιερωμένη στους καλούς αλλά και τους... κακούς ήρωες της Disney

Το φόρεμα της κακιάς μάγισσας που υποδύθηκε η Αντζελίνα Τζολί στο φιλμ "Maleficent" και η κίτρινη βραδινή τουαλέτα της Πεντάμορφης (Έμα Γουάτσον) στη live-action διασκευή της animation ταινίας «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» είναι μεταξύ των 70 κοστουμιών που θα παρουσιαστούν σε έκθεση των Αρχείων της Γουόλτ Ντίσνεϊ (Walt Disney Archives) τον Αύγουστο στο Άναχαϊμ της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ.

Η έκθεση "Heroes and Villains: The Art of the Disney Costume" (Ήρωες και Κακοί: Η Τέχνη των Κοστουμιών της Disney) θα καλύψει έναν χώρο 1.114 τ.μ. στη φετινή D23 Expo που διοργανώνεται στο Συνεδριακό Κέντρο του Άναχαϊμ και θα δώσει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δουν από κοντά δημιουργίες που φορέθηκαν από χαρακτήρες ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων του αμερικανικού κολοσσού ψυχαγωγίας.

«Θέλαμε να επικεντρωθούμε στη διαδικασία του σχεδιασμού των κοστουμιών μας και να δώσουμε στους θαυμαστές την ευκαιρία να δουν μερικά από αυτά τα εκπληκτικά κομμάτια και πόσο όμορφα είναι κατασκευασμένα», δήλωσε η διευθύντρια Αρχείων της Walt Disney, Μπέκι Κλάιν σε πρόσφατη συνέντευξή στους Times.

Η έκθεση επιδιώκει όχι μόνο να αναδείξει την τέχνη των κοστουμιών, αλλά και να δείξει στους επισκέπτες πώς το σχέδιο κοστουμιών είναι ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας της αφήγησης.

«Όλα στην Disney είναι αφήγηση ιστοριών», δήλωσε η Μπέκι Κλάιν. «Οι ιστορίες αυτών των χαρακτήρων λέγονται ακόμη και μέσα από τα κοστούμια - ακόμη και σε μικρά πράγματα, όπως το στρίφωμα του ποδόγυρου ή ένα κέντημα. Οι σχεδιαστές δίνουν τέτοια προσοχή, ώστε οι ηθοποιοί να αισθάνονται σαν το χαρακτήρα όταν φορούν το κοστούμι», πρόσθεσε.

Οι επισκέπτες, μεταξύ άλλων, θα δουν τα φορέματα της Μπράντι Νόργουντ που υποδύθηκε τη Σταχτοπούτα στο "Rodgers and Hammerstein’s Cinderella", της Άννα Κέντρικ από το μιούζικαλ «Τα Μυστικά του Δάσους» (Into the Woods), της Τζέσι Σραμ από την τηλεοπτική σειρά "Once Upon a Time".

Επίσης, θα μπορούν να παρακολουθήσουν μία ταινία μικρού μήκους με συνεντεύξεις με δημιουργούς κοστουμιών και ενδυματολόγους όπως οι Κόλιν Άτγουντ, Σάντι Πάουελ, Εντουάρντο Κάστρο και Έλεν Μιρόζνικ.

Ξεχωριστά τμήματα της έκθεσης είναι αφιερωμένα στους Ήρωες, στους Κακούς της Disney και στους χαρακτήρες που βρέθηκαν «Μεταξύ των δύο κόσμων».

«Επιλέξαμε τα θέματα των ηρώων και των κακοποιών γιατί τα περισσότερα από τα κοστούμια μας ταιριάζουν σε μία από αυτές τις δύο κατηγορίες», δήλωσε η Κλάιν. «Αλλά τότε συνειδητοποιήσαμε ότι υπήρχαν κάποιοι χαρακτήρες όπως ο Jack Sparrow ή η Έλσα από το Frozen, που έχουν ένα πόδι και στους δύο κόσμους. Δεν είναι κακοί, δεν είναι πραγματικά ήρωες, είναι κάπου στη μέση», εξήγησε.

Σε αυτή την τρίτη κατηγορία χαρακτήρων κατατάσσονται η «Νεράιδα των Ζαχαρωτών» από την ταινία «Ο Καρυοθραύστης και τα τέσσερα βασίλεια» και ο Χρόνος από το φιλμ «Η Αλίκη μέσα από τον καθρέφτη».

H D23 Expo, η μεγάλη γιορτή του επίσημου Fan Club της Disney, και η έκθεση με τα κοστούμια των πρωταγωνιστών του κινηματογράφου και της τηλεόρασης διοργανώνονται από τις 23 έως τις 25 Αυγούστου.

