«This Is a Robbery»:Η μεγαλύτερη ληστεία έργων τέχνης στο Netflix - Παραμένει ανεξιχνίαστη 31 χρόνια

Τα ξημερώματα της 19ης Μαρτίου 1990, εν μέσω των εορτασμών του Αγίου Πατρικίου, δύο ληστές ντυμένοι αστυνομικοί, έδεσαν ένα νυχτοφύλακα και έφυγαν με 13 αριστουργήματα, όπως πίνακες των Ρέμπραντ, Βερμέερ, Ντεγκά και Μανέ, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται σε 500 εκατομμύρια δολάρια.

Εξακολουθεί να ισχύει η αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων για όποιον δώσει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ανάκτηση των έργων ζωγραφικής, και η ληστεία παραμένει η πιο «ακριβή» ληστεία έργων τέχνης στην ιστορία των ΗΠΑ.

Κανείς δεν συνελήφθη ποτέ, κανείς δεν οδηγήθηκε στο δικαστήριο, γεγονός το οποίο έχει γεννήσει πολυάριθμες θεωρίες για το τι ακριβώς συνέβη και το πού είναι οι πίνακες. Οι υποψίες πέφτουν και στην ιταλική μαφία και στην ιρλανδική «μαφία» και οι προσπάθειες εύρεσης των έργων έχουν επεκταθεί σε πολλές ηπείρους.

Kενά πλαίσια στο Isabella Stewart Gardner Museum της Βοστώνης από τα οποία οι κλέφτες πήραν το "Storm on the Sea of Galilee", (αριστερά) του Rembrandt και το "The Concert", (δεξιά) του Vermeer ASSOCIATED PRESS

Το 2013, το FBI ανακοίνωσε ότι είχε ταυτοποιήσει τους δύο κλέφτες, αλλά τα ονόματά τους δεν δόθηκαν ποτέ στη δημοσιότητα. Οι δύο οι οποίοι, σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, φέρονταν ως δράστες πέθαναν λίγο μετά τη ληστεία. Ο μοναδικός επιζών ύποπτος, ο διαβόητος γκάνγκστερ της New England, Robert Gentile έσπασε τη σιωπή του τον περασμένο Φεβρουάριο δηλώνοντας ότι οι ισχυρισμοί για εμπλοκή του είναι «ψέμα, πέρα για πέρα».

Η σειρά σε τέσσερα μέρη, με τίτλο «This Is a Robbery: The World's Biggest Art Heist» είναι δημιούργημα των αδελφών από τη Βοστώνη Nick και Colin Barnicle, τους οποίους η ληστεία γοήτευε από τα παιδικά τους χρόνια και προβάλλεται στο Netflix από τις 7 Απριλίου.

Τα δύο αδέλφια μεγάλωσαν στη Βοστώνη και είναι παιδιά του πρώην αρθρογράφου της Boston Globe, Μάικ Μπάρνικλ και από μικρή ηλικία άκουγαν ιστορίες και θρύλους γύρω από τη ληστεία.

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο χρειάστηκε περισσότερα από πέντε χρόνια για ν’ ολοκληρωθεί περιλαμβάνει μεταξύ άλλων φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος, συνεντεύξεις από δημοσιογράφους και εκπροσώπους του νόμου, αλλά και διάφορες θεωρίες για το ποιος βρίσκεται πίσω από τη ληστεία.

To άδειο πλαίσιο, το κέντρο, από το οποίο οι κλέφτες έκοψαν "Storm on the Sea of Galilee" του Rembrandt, παραμένει στην έκθεση στο Μουσείο Isabella Stewart Gardner στη Βοστώνη ASSOCIATED PRESS

Υπόσχεται να είναι «σε ίσες δόσεις, ένα δράμα, μια true crime ιστορία και μια τρελή κωμωδία παρεξηγήσεων» εξήγησε, μιλώντας στο Dazed, η παραγωγός Jane Rosenthal. Από την πλευρά του, ο Colin Barnicle δήλωσε στην εφημερίδα Boston Globe: «Ακόμη κι αν έχετε διαβάσει όλα τα βιβλία, ακόμη κι αν έχετε ακούσει οτιδήποτε έχει ειπωθεί για αυτό, εδώ υπάρχουν καινούργια πράγματα. Και καταλήγουμε σε συμπέρασμα».

Σύμφωνα με τον Barnicle χρειάστηκαν ατελείωτες ώρες μελέτης σε έγγραφα της αστυνομίας, του FBI, αλλά και στις θεωρίες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τη ληστεία για να δημιουργηθεί το ντοκιμαντέρ ήταν «κάτι σχεδόν σαν αρχαιολογία, να προσπαθείς να βρεις τις απαρχές από κάτι».

Το ντοκιμαντέρ όπως και το βιβλίο του 2015 «Master Thieves: The Boston Gangsters Who Pulled Off the World’s Greatest Art Heist», συμφωνεί με το συμπέρασμα που φαίνεται ότι έχει καταλήξει και το FBI.

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, οι ληστές ήταν δύο από τα μέλη της συμμορίας του μαφιόζου Carmello Merlino, ο 51χρονος George Reissfelder και ο 49χρονος Leonard DiMuzio, οι οποίοι πέθαναν το 1991, από υπερβολική δόση κοκαΐνης και ανταλλαγή πυροβολισμών, αντίστοιχα.

Ο Merlino συνελήφθη το 1999 για απόπειρα κλοπής σε ένα αμαξοστάσιο τεθωρακισμένων αυτοκινήτων και πέθανε στη φυλακή το 2005.

Το FBI πιστεύει ότι τα έργα κατέληξαν στην κατοχή του Robert Guarente, ενός καταδικασμένου ληστή τραπεζών που είχε δεσμούς με την μαφία ανατολικής ακτής που πέθανε το 2004.

Ο πρώην βοηθός του Γενικού Εισαγγελέα, Robert Fisher, που μίλησε στο ντοκιμαντέρ πιστεύει ότι η ληστεία δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς πληροφόρηση εκ των έσω, ωστόσο σημείωσε ότι αν μπορούσε ν’ απαγγείλει κατηγορίες σε κάποιον γι' αυτό, θα το είχε κάνει.

Η τύχη των έργων τέχνης παραμένει άγνωστη μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από: Guardian, Vanity Fair, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.