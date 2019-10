Στιβ Τζομπς: Ο άνθρωπος που άλλαξε την τεχνολογία – 8 χρόνια από τον θάνατό του

Ο Στίβεν Πολ Τζομπς ήταν ένας Αραβοαμερικανός που υιοθετήθηκε από ένα ζευγάρι Αρμενοαμερικανών. Αυτό και μόνο θα αρκούσε για να τον κάνει μοναδικό στο πολιτιστικό πλαίσιό του, όμως αυτός έγινε ακόμη πιο μοναδικός ασπαζόμενος τον βουδισμό και αρνούμενος το ευαγγέλιο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ως πρώτο βήμα προς την επιτυχία. Αυτή, μαζί με τη διαβόητη μυστικοπάθεια που επέβαλλε στην Apple και τη «στολή» που φορούσε σχεδόν πάντα την τελευταία δεκαετία (μαύρη μακρυμάνικη ψευτοζιβάγκο μπλούζα St Croix, μπλου τζιν Levis 501 και αθλητικά New Balance 991) ήταν η επίσημη περσόνα του. Πολύ λιγότερο γνωστός ήταν ο «άλλος» Στιβ Τζομπς, ο πατέρας, ο σύζυγος, ο αποξενωμένος γιος.

Ο Στίβεν Πωλ Τζομπς (Steven Paul Jobs, 24 Φεβρουαρίου 1955 - 5 Οκτωβρίου 2011) ήταν μια από τις πιο γνωστές προσωπικότητες στον χώρο της τεχνολογίας, ένας εκ των δύο συνιδρυτών, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Apple και πρώην πρόεδρος της Pixar (μέχρις ότου εξαγοράστηκε από την Disney, στης οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρούσε θέση και της οποίας ήταν ο μεγαλύτερος μέτοχος). Έχει χαρακτηριστεί ως οραματιστής στον χώρο των υπολογιστών και πολλές ιδέες του άλλαξαν τον τρόπο που οι καταναλωτές χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία. Ήταν από τους πρώτους που συνέλαβαν την ιδέα του οικιακού προσωπικού υπολογιστή. Ο Στηβ Τζομπς «ήταν ο μέγας ευαγγελιστής της ψηφιακής εποχής».

Η ίδρυση της Apple

Η ιδέα της εμπορικής εκμετάλλευσης της δουλειάς του δεύτερου ιδρυτή της Apple, Στήβεν Βόζνιακ, ήταν δική του και η αρχική οικονομική επιτυχία της Apple στα τέλη της δεκαετίας του 1970 με τους υπολογιστές Apple I και II καθώς και μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, με τον υπολογιστή Macintosh, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην επιχειρηματική του ικανότητα.

Παρ'όλα αυτά, ο σκληρός τρόπος διαχείρισης καθώς και κάποιες ριζοσπαστικές, οικονομικά ριψοκίνδυνες ιδέες και ο αυταρχικός τρόπος αντιμετώπισης των στελεχών κορυφώθηκαν το 1985 σε μια διαμάχη με τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας και πρώην στέλεχος της Pepsi, John Sculley και την απομόνωση και την μετέπειτα αποχώρησή του από την εταιρεία.

Μετά την αποχώρηση από την Apple

Το 1986 ίδρυσε την εταιρεία NeXT, μια εταιρεία που αρχικά επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ακριβών υπολογιστών/σταθμών εργασίας. Παρότι αποτυχημένη εμπορικά, η NeXT συνέχισε να επιχειρεί μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1990, αναπτύσσοντας και πουλώντας το λειτουργικό της NeXTSTEP (αργότερα πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών OpenSTEP). Με την αγορά της NeXT από την Apple το 1996, το NeXTSTEP αποτέλεσε τη βάση για το λειτουργικό σύστημα MAC OS X.

To 1986 o Στηβ Τζομπς αγόρασε την εταιρεία Pixar, μέχρι τότε αυτόνομο τμήμα της Lucasfilm, εταιρίας που ανήκε στον Τζορτζ Λούκας, ο οποίος είναι παραγωγός σειράς ταινιών όπως Ο Πόλεμος των Άστρων. Η Pixar γρήγορα έγινε η πλέον επιφανής εταιρία στον χώρο των κινουμένων σχεδίων βασισμένων σε γραφικά υπολογιστών. Με τη Walt Disney Pictures ως διανομέα δημιούργησε σειρά ταινιών κινουμένων σχεδίων με πρώτη το Toy Story, κάτι που την έκανε γνωστή και απέφερε μεγάλα κέρδη στον Στηβ Τζομπς. Παράλληλα το 1996, η Apple προέβη στην εξαγορά της NeXT σκοπεύοντας να χρησιμοποιήσει το λειτουργικό της σύστημα ως τη βάση για το νέο Mac OS. Η αγορά της NeXT φέρνει τον Τζομπς πίσω στην Apple αρχικά ως interim CEO και αργότερα ως τον CEO και πρόεδρο του ΔΣ, θέση που διατηρούσε μέχρι το θάνατό του.

Επιστροφή και θρίαμβος

Η επιστροφή του Στηβ Τζομπς στην Apple θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την επιβίωση της εταιρείας. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια και με την αναδιάρθρωση των προϊόντων και τμημάτων της, όπως για παράδειγμα την κατάργηση του Apple Newton, τη συγχώνευση των υπολογιστών Macintosh σε δύο σειρές και την εξασφάλιση της επένδυσης $100 εκ. από τη Microsoft και τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ των δυο εταιρειών σχετικά με τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της πλατφόρμας Macintosh για 5 χρόνια, η Apple ἐγινε ξανά κερδοφόρα.

Το 1998 λανσαρίστηκαν οι πολύχρωμοι και αξιόπιστοι iMac Και τα iBook. Στον χώρο των πολυμέσων ο iMac ήταν ανώτερος από το IBM PC και εταιρείες όπως η Adobe και Macromedia συνείσφεραν στην επιτυχία του παρέχοντας προγράμματα πολυμέσων γι αυτόν. Αν και οι χρήστες των Mac θέλουν παραδοσιακά να παραμένουν αποστασιοποιημένοι από τα ΙΒΜ PC και τα Microsoft Windows, o Στηβ δεν ακολούθησε αυτή τη γραμμή.

Ιδιαίτερα σημαντική, επιχειρηματικά, ήταν η κίνηση της Apple στον χώρο της μουσικής. Ο Τζομπς, αντιλαμβανόμενος την επανάσταση του Ίντερνετ και της ψηφιακής μουσικής, δημιούργησε το 2001 το iPod. Δύο χρόνια αργότερα, το 2003, και με δεδομένη την επιτυχία του iPod, η Apple μπήκε δυναμικά στον χώρο της διανομής μουσικής μέσω του διαδικτύου και του iTunes Music Store (iTMS). Παρά τις διαψεύσεις σχετικά με την ανάπτυξη κινητού τηλεφώνου από τον Στηβ Τζομπς, στις αρχές του 2007 η Apple μπήκε στην αγορά των κινητών τηλεφώνων με την παρουσίαση του iPhone, μιας συσκευής που γρήγορα κατέκτησε μεγάλο μέρος της αγοράς κινητών τηλεφώνων στις ΗΠΑ και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και από τότε είναι στις πρώτες δυο θέσεις πωλήσεων smartphone παγκοσμίως.

Τον Ιανουάριο του 2010 ο Τζομπς παρουσίασε το iPad. Κατά τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς του απονεμήθηκε ο τίτλος του «προσώπου της χρονιάς» από τη βρετανική οικονομική εφημερίδα Financial Times.

Στις 24 Αυγούστου 2011, ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Apple. Στην επιστολή της παραίτησής του, συνέστησε να τον διαδεχθεί ο επόμενος στην ιεραρχία, Τιμ Κουκ. Όπως ζήτησε ο ίδιος, διορίστηκε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Στις 5 Οκτωβρίου 2011 (μια μέρα μετά την παρουσίαση του iPhone 4s, από την οποία ήταν απών[30]) ανακοινώθηκε ο θάνατος του σε ηλικία 56 ετών.

10 υπέροχα αποσπάσματα ομιλιών του:

Ο χρόνος σου είναι περιορισμένος, γι’ αυτό μην τον σπαταλάς ζώντας την ζωή κάποιου άλλου. Μην παγιδεύεσαι από δόγματα – με το να ζεις με τα αποτελέσματα της σκέψης των άλλων ανθρώπων. Μην αφήνεις τον θόρυβο της άποψης των άλλων να καταπνίξουν την εσωτερική σου φωνή. Και το πιο σημαντικό, έχε το θάρρος να ακολουθήσεις την καρδιά και την διαίσθηση σου. Κατά κάποιο τρόπο, ξέρουν ήδη τι πραγματικά θέλουν να γίνουν. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα.

Είναι πολύ δύσκολο να σχεδιάζεις προϊόντα με το να επικεντρώνεσαι σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Πολλές φορές, οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θέλουν μέχρι την στιγμή που θα τους το δείξεις.

Η δημιουργικότητα, είναι απλά το να συνδέεις πράγματα. ‘Όταν ρωτάς κάποιους δημιουργικούς ανθρώπους πως έκαναν κάτι, νιώθουν λίγο ένοχοι επειδή δεν το έκαναν πραγματικά, απλά είδαν κάτι. Απλά ήταν προφανές για αυτούς μετά από λίγο. Αυτό επειδή ήταν σε θέση να συνδέσουν εμπειρίες που είχαν και να συνθέσουν νέα πράγματα. Και ο λόγος που μπορούσαν να το κάνουν αυτό, ήταν επειδή είχαν περισσότερες εμπειρίες ή σκέφτηκαν περισσότερο τις εμπειρίες τους από τους άλλους ανθρώπους,

Κανείς δεν θέλει να πεθάνει. Ακόμη και οι άνθρωποι που θέλουν να πάνε στον παράδεισο, δεν θέλουν να πεθάνουν για να πάνε εκεί. Και όμως, ο θάνατος είναι ο προορισμός που όλοι μοιραζόμαστε. Κανείς δεν έχει αποδράσει ποτέ και έτσι πρέπει να είναι, γιατί ο θάνατος είναι η καλύτερη εφεύρεση της ζωής. Είναι ο παράγοντας αλλαγής της ζωής. Καθαρίζει τα παλιά για να κάνει χώρο για τα καινούργια.

Θα μπορούσα να ανταλλάξω όλη μου την τεχνολογία για ένα απόγευμα με τον Σωκράτη..

Το να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι θα πεθάνω σύντομα, είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο που έχω βρει για να με βοηθάει να παίρνω τις σημαντικότερες αποφάσεις στη ζωή μου.

Όταν είσαι νέος, κοιτάς την τηλεόραση και σκέφτεσαι, υπάρχει μια συνωμοσία. Τα δίκτυα έχουν συνωμοτήσει για να μας κάνουν χαζούς. Αλλά όταν μεγαλώνεις λίγο, συνειδητοποιείς ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Τα δίκτυα είναι επιχειρήσεις, που δίνουν στους ανθρώπους ακριβώς αυτό που θέλουν. Αυτή είναι ακόμη πιο καταθλιπτική σκέψη.

Πάντα τζογάρουμε με το όραμα μας. Και προτιμάμε να κάνουμε αυτό, παρά να φτιάχνουμε παρόμοια προϊόντα. Αφήνουμε τις άλλες εταιρείες να το κάνουν αυτό.

Ο μόνος τρόπος για να κάνεις καταπληκτική δουλειά, είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις. Αν δεν το έχεις βρει ακόμη, συνέχισε να ψάχνεις. Μην επαναπαύεσαι.

Είμαι το μοναδικό άτομο που γνωρίζω που έχει χάσει ένα τέταρτο ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε ένα χρόνο… Κάτι τέτοιο, διαμορφώνει το χαρακτήρα σου.

