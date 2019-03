Google Doodle - 30 χρόνια Παγκόσμιος Ιστός: Οι δύο Έλληνες που έγραψαν Ιστορία

Τριάντα χρόνια αργότερα, το Doodle της Google μας θυμίζει τη δημιουργία του Παγκόσμιου Ιστού και το γεγονός ότι το Ίντερνετ αποτελεί το μεγαλύτερο ανθρώπινο τεχνούργημα.

Η ανακάλυψη που έδωσε τη μεγαλύτερη ώθηση στο Ίντερνετ ήταν αυτή του hypertext, του υπερκειμένου και του αντίστοιχου πρωτοκόλλου επικοινωνίας: του Http (Hyper Text Transfer Protocol).

Ηταν 12 Μαρτίου 1989 όταν ο «πατέρας» του WWW, Τιμ Μπέρνερς Λι, 34χρονος τότε μηχανικός λογισμικού στο CERN, παρουσίασε την εργασία του με τίτλο «Διαχείριση Πληροφοριών: Μια πρόταση». Δύο Έλληνες, όμως, συνέβαλλαν τα μέγιστα στην υλοποίηση μίας «ημιτελούς τρελής ιδέας» και στη θεμελίωση του Διαδικτύου. Ο αείμνηστος Μιχάλης Δερτούζος και ο καθηγητής Γιώργος Μητακίδης, Πρόεδρος του Φόρουμ Ψηφιακού Διαφωτισμού και στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, επικεφαλής του Συμβουλίου RISEPTIS (Research and Innovation for Security, Privacy and Trustworthiness in the Information Society) .

Αναπολώντας τα γεγονότα, ο κ. Μητακίδης θυμάται ότι «ήταν μία ιδέα που άλλαξε τον κόσμο. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι εγώ έβλεπα ένα μικρό κομμάτι της. Ο Μιχάλης έβλεπε κάτι παραπάνω από μένα, πάντα έβλεπε κάτι παραπάνω από μένα. Ο Τιμ Μπέρνελς Λη μας εξηγούσε τις σκέψεις του αλλά ήταν δύσκολο τότε να τον κατανοήσουμε. Ήταν μία συζήτηση που μας έκανε και τους δύο να καταλάβουμε ότι πρόκειται για κάτι μεγάλο, αλλά δεν μπορούσαμε να δούμε καθαρά τις διαστάσεις. Είδαμε, όμως αρκετά για να κάνουμε αυτά που έπρεπε να γίνουν έτσι ώστε η βασική ιδέα του Τιμ να αρχίσει να υλοποιείται. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία».

Μέρος αυτής της ιστορίας είναι και τα όσα ακολούθησαν. Ο Μιχάλης Δερτούζος ενήργησε μέσω του Λευκού Οίκου και ο κ. Μητακίδης μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ήταν στέλεχος στον τομέα της τεχνολογίας. Μετά από πολλές προσπάθειες και χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ και την ΕΕ ιδρύθηκε το World Wide Web Consortium και το Ίντερνετ έγινε κοινό αγαθό. Η ιδέα του Τιμ Μπέρνερς Λη παντρεύτηκε με τον οραματισμό του Δερτούζου αλλά και τη μεθοδικότητα του κ. Μητακίδη, για την υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών με κυβερνήσεις, οργανισμούς.

Ο κ. Μητακίδης στην εξιστόρησή του ρίχνει φως και σε μία ακόμη πτυχή της δημιουργίας του Διαδικτύου. Εστιάζει σε μία μικρή, εκείνη την εποχή απόφαση του Βρετανού επιστήμονα, η οποία έμελλε να καθορίσει την εξέλιξη των πραγμάτων. «Ο Τιμ Μπέρνερς Λη πίστευε ότι αυτή η ιδέα ανήκει στον κόσμο και όχι σε κάποια εταιρεία. Θα μπορούσε να είχε πουλήσει τότε την ιδέα του, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν σήμερα θα είχαμε το Διαδίκτυο. Μάλλον θα είχαμε πολλά και διαφορετικά: κάθε κοινωνικό δίκτυο θα είχε το δικό του...»

Ποιος είναι ο Tim Berners–Lee

Ο, σκωτσέζικης καταγωγής, εφευρέτης του World Wide Web, γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1955 και σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης από το 1973 ώς το 1976. Από το 1984 ώς το 1994, εργάστηκε στο Εργαστήριο Σωματιδιακής Φυσικής CΕRστη Γενεύη όπου και έγραψε το πρώτο πρόγραμμα δημιουργίας και ανάγνωσης υπερκειμένου (hypertext). Η απόφασή του να συσχετίσει το πρόγραμμά του με το Internet τον έφερε στο προσκήνιο και συνέβαλε αποφασιστικά στην αλματώδη δημοτικότητα του ίδιου του Internet. Το 1994, ίδρυσε τον οργανισμό World Wide Web Consortium (www.w3.org), ο οποίος τυποποιεί όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και τις απαραίτητες γλώσσες προγραμματισμού για την ανάπτυξη του Διαδικτύου. Στο W3 συμμετέχουν οι σημαντικότεροι φορείς παγκοσμίως (εταιρείες και ερευνητικά κέντρα) που δραστηριοποιούνται στο Internet.

