Κικίλιας: Αυξάνονται οι αεροπορικές θέσεις των μεγάλων εταιρειών προς την Ελλάδα

Για το άνοιγμα σε νέες τουριστικές αγορές, τις σημαντικές συμφωνίες με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και tour operators της Ευρώπης και των ΗΠΑ, τις προσπάθειες για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου που ήδη αποδίδουν καρπούς, αλλά και για την τουριστική ανάκαμψη της Αθήνας μίλησε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Καθημερινή».

Ο υπουργός Τουρισμού ανέφερε ότι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο (μήνες off season) οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 306,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη τουριστική ανάκαμψη που παρουσιάζει η χώρα μας τη στιγμή που τα μηνύματα τα οποία έρχονται για τις τουριστικές ροές τους καλοκαιρινούς αλλά και τους φθινοπωρινούς μήνες, είναι πολύ αισιόδοξα.

Πιο συγκεκριμένα, η TUI, ο μεγαλύτερος tour operator στην Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι για το 2022 η Ελλάδα είναι νούμερο 1 στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών και προγραμματίζει πάνω από 3 εκατομμύρια αεροπορικές θέσεις, η Easyjet 4,4 εκατ. θέσεις, η Jet2 1,2 εκατ., η Transavia 1,3 εκατ. η Condor 1,9 εκατ., η British Airways 800.000 και η AirFrance περισσότερες από 850.000 θέσεις. «Είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί ο τουρισμός αποτελεί κομβική κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ενισχύοντας το εισόδημα της μέσης ελληνικής οικογένειας. Δεν σταματάμε την προσπάθεια» είπε χαρακτηριστικά κ. Κικίλιας.

Όσον αφορά τα μεγάλα ξένα κεφάλαια που επενδύονται στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο και πετυχαίνοντας σημαντικές συμφωνίες, πιστώνεται προσωπικά το rebranding της χώρας. Ειδικά για τις επενδύσεις που γίνονται σε ξενοδοχειακές υποδομές, ανέφερε ενδεικτικά της Mandarin Oriental στο Costa Navarino, της One and Only στη Γλυφάδα και τη Τζια, της Μarriott σε Θεσσαλονίκη και Πελοπόννησο, καθώς και της Apollo στη Λήμνο, η οποία ξεκινά στις 26 Μαΐου και θα αφορά ειδικά στον αθλητικό τουρισμό.

Σχετικά με την τουριστική ανάκαμψη που παρατηρείται ήδη στην Αθήνα, ο Β. Κικίλιας τόνισε ότι έχουν συμβάλει σημαντικά οι απευθείας πτήσεις από ΗΠΑ και η αύξηση της κρουαζιέρας στον Πειραιά, η καμπάνια για την ενίσχυση του αστικού τουρισμού (greekend) καθώς και η δυναμική που αναπτύσσει η γερμανική αγορά στην ελληνική πρωτεύουσα, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο οι Γερμανοί δαπάνησαν στη χώρα μας σχεδόν τα ίδια χρήματα με το 2019.

