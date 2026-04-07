Το e-contract της nrg αναδεικνύεται «Προϊόν της Χρονιάς 2026»

Το e-contract της nrg, ο νέος 100% ψηφιακός τρόπος σύναψης συμβολαίου ενέργειας, διακρίθηκε ως «Προϊόν της Χρονιάς», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του να επαναπροσδιορίζει την εμπειρία των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας και τη δέσμευση της εταιρείας να καινοτομεί, προσφέροντας λύσεις που κάνουν την ενέργεια πιο απλή, πιο προσβάσιμη και πιο συμβατή με τις ανάγκες του σήμερα. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το «Προϊόν της Χρονιάς» είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος θεσμός βράβευσης διεθνώς σχετικά με την καινοτομία καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, με τα αποτελέσματα να προκύπτουν μετά από ψηφοφορία του καταναλωτικού κοινού, γεγονός που καθιστά τη διάκριση του e-contract ακόμα πιο ξεχωριστή.

«Η διάκριση του e-contract της nrg ως «Προϊόν της Χρονιάς» από τους ίδιους τους καταναλωτές, αποτελεί για εμάς μια σημαντική επιβεβαίωση ότι η καινοτομία έχει πραγματική αξία όταν απλοποιεί την καθημερινότητα των ανθρώπων», δήλωσε ο Αναστάσιος Λωσταράκος, Γενικός Διευθυντής nrg. Και συνέχισε τονίζοντας: «Στόχος μας ήταν να μετατρέψουμε μια σύνθετη διαδικασία, όπως το συμβόλαιο ενέργειας, σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε λύσεις που φέρνουν την ενέργεια πιο κοντά στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, με διαφάνεια, ευκολία και ουσιαστικό όφελος».

Σε μια καθημερινότητα όπου οι περισσότερες υπηρεσίες έχουν ήδη περάσει στην ψηφιακή εποχή, η σύναψη συμβολαίου ενέργειας παρέμενε μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Το e-contract της nrg ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα, φέρνοντας την εμπειρία ενέργειας στο σήμερα: μια πλήρως ψηφιακή, γρήγορη και απλή διαδικασία που ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή.

Σχεδιασμένο για να ενσωματώνεται απόλυτα στον σύγχρονο τρόπο ζωής, το e-contract επιτρέπει στους χρήστες να ολοκληρώνουν τη σύναψη συμβολαίου σε μόλις 4 απλά βήματα:

Επιλογή προγράμματος για ρεύμα ή φυσικό αέριο, Αυτόματη ταυτοποίηση μέσω gov.gr Ψηφιακή υπογραφή χωρίς εκτυπώσεις ή φυσική παρουσία Παρακολούθηση της πορείας της αίτησης σε πραγματικό χρόνο μέσω προσωπικού link

Η διαδικασία πραγματοποιείται με απόλυτη διαφάνεια και ασφάλεια, δίνοντας πλήρη έλεγχο στον χρήστη, ενώ, παράλληλα προσφέρει και ένα ουσιαστικό οικονομικό όφελος: με κάθε νέο σταθερό πρόγραμμα ρεύματος μέσω της υπηρεσίας, οι καταναλωτές λαμβάνουν δώρο αξίας 100€ από την AVIN, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αξία της επιλογής.

Η διάκριση ως «Προϊόν της Χρονιάς» αναδεικνύει τη σημασία λύσεων, που σέβονται τον χρόνο των καταναλωτών και προσαρμόζονται στον ψηφιακό τρόπο ζωής τους. Το e-contract της nrg απαντά ακριβώς σε αυτή την ανάγκη, μετατρέποντας μια παραδοσιακά σύνθετη διαδικασία στο πιο απλό, γρήγορο και ξεκάθαρο βήμα για την επιλογή παρόχου ενέργειας.