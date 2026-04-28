Ζάππειον Dance: To πρώτο μεγάλο μουσικό event του φετινού «This is Athens City Festival»

Τον φετινό Μάιο, η Αθήνα ζει στον ρυθμό της μεγάλης ανοιξιάτικης γιορτής της. Το This is Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων μετατρέπει την πρωτεύουσα σε μια ανοιχτή, ζωντανή σκηνή πολιτισμού και οι FOR303, 88 Butterfly και MOS δίνουν το δικό τους ηχητικό στίγμα παρουσιάζοντας το «Ζάππειον Dance» ως το πρώτο μεγάλο μουσικό event του φεστιβάλ.

Την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, από τις 18:00 έως τις 23:00, το εμβληματικό προαύλιο του Ζαππείου Μεγάρου φιλοξενεί μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με ελεύθερη είσοδο, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να ανακαλύψουν την πόλη με μια νέα ματιά. Σε αυτή τη συνάντηση, η πόλη δεν είναι απλώς το σκηνικό, είναι ο πρωταγωνιστής.

Η Μουσική Ταυτότητα

Το Ζάππειον Dance εντάσσεται στο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, μπλέκοντας δημιουργικά σύγχρονους ήχους και αστικές εμπειρίες:

Liva K: Ο καλλιτέχνης που έχει ταυτίσει το όνομά του με την εξέλιξη της melodic και afro house σκηνής παγκοσμίως, επιστρέφει στην καρδιά της Αθήνας. Με κυκλοφορίες σε κορυφαία labels, και έχοντας κατακτήσει booths από τη Μύκονο μέχρι την Ibiza, ο Liva K θα μεταφέρει τη διεθνή του αύρα σε ένα από τα πιο ιστορικά σημεία της πρωτεύουσας.

Korila b2b Fotinos: Μια δυναμική back-to-back σύμπραξη δύο καλλιτεχνών που γνωρίζουν καλά τον παλμό της πόλης.

Μια Ανοιχτή Πρόσκληση στην Πόλη

Το This is Athens City Festival, που υλοποιείται μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, απλώνεται σε κάθε γωνιά της πόλης με περισσότερες από 300 εκδηλώσεις. Το Ζάππειον Dance αποτελεί μια από τις κεντρικές στιγμές αυτής της γιορτής, δημιουργώντας έναν κοινό τόπο συνάντησης όπου η καθημερινότητα γίνεται διασκέδαση και ο δημόσιος χώρος αποκτά νέα ζωή. Με σεβασμό στις αρχές της βιωσιμότητας και με δωρεάν είσοδο για όλους, η εκδήλωση αναδεικνύει την Αθήνα ως έναν ζωντανό προορισμό πολιτισμού και δημιουργίας.

