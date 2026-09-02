Πρώτες φωτογραφίες από την πολυαναμενόμενη «Φόνισσα» με τη Λυδία Κονιόρδου - Πρεμιέρα 1 Οκτώβρη

Η πολυαναμενόμενη «Φόνισσα» με την κορυφαία Ελληνίδα τραγωδό Λυδία Κονιόρδου έρχεται από την 1 Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο «ΕΡΓΟΝ»

Newsroom

Πρώτες φωτογραφίες από την πολυαναμενόμενη «Φόνισσα» με τη Λυδία Κονιόρδου - Πρεμιέρα 1 Οκτώβρη
ANNOUNCEMENTS
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η εμβληματική «Φόνισσα», η παράσταση–φαινόμενο, επιστρέφει στη σκηνή του νέου Θεάτρου «Έργον» στην καρδιά της Αθήνας, με τη Λυδία Κονιόρδου στον πιο ακραίο ρόλο της καριέρας της, οκταμελή θίασο και ζωντανή μουσική, σε θεατρική διασκευή- σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη και παραγωγή ergon productions-Γεώργιου Βάλαρη.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ (OPENING OFFER)

To θέατρο ΕΡΓΟΝ εγκαινιάζει την πρώτη του καλλιτεχνική περίοδο με μια ειδική προσφορά γνωριμίας (3-15/9 στην ticketservices.gr) δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να προμηθευτεί περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων για την παράσταση «Η Φόνισσα», που διατίθενται σε ειδική εκπτωτική τιμή.

Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

fonissa-2-photo-by-c-karol-jarek.jpg

Η παράσταση

Η κορυφαία τραγωδός Λυδία Κονιόρδου επιστρέφει επιστρέφει σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της, για τον οποίο κάποτε ομολόγησε: "Επί τρία χρόνια δεν έζησα για να παίξω αυτόν τον ρόλο". Η Φραγκογιαννού της, μια Μήδεια της διπλανής πόρτας, βαδίζει ξανά προς την κάθαρση, αποδεικνύοντας πως το αληθινό θέατρο, όπως και το μυστήριο της ζωής, "λύει, δεν λύεται".

fonissa-3-photo-by-c-karol-jarek.jpg

Η παράσταση η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1998 στο Θέατρο Πολιτεία, είχε χαρακτηριστεί φαινόμενο, γνωρίζοντας εξαιρετική αποδοχή από κοινό και κριτικούς, σε Ελλάδα αλλά και στην παγκόσμια περιοδεία της και αποτέλεσε ορόσημο για τον τρόπο που το κλασικό Παπαδιαμαντικό σύμπαν μπορεί να μεταφερθεί στο σύγχρονο θέατρο.

fonissa-4-photo-by-c-karol-jarek.jpg

Με κεντρικό άξονα την εσωτερική διαδρομή της Φραγκογιαννούς και το ασφυκτικό κοινωνικό περιβάλλον που τη διαμόρφωσε, η παράσταση φωτίζει με δύναμη τις διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας ακόμη και σήμερα το 2026. Κοινωνική πίεση, ασφυξία, βία κατά των γυναικών, ενοχή, φτώχεια ψυχής, θρησκευτική σκιά, επαρχιακός πνιγμός, όλα αυτά έχουν επιστρέψει με άλλες μορφές.

fonissa-5-photo-by-c-karol-jarek.jpg

Σημείωμα σκηνοθέτη

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είναι η κορυφαία προσωπικότητα της νεοελληνικής πεζογραφίας. Το έργο του “Η Φόνισσα “ θεωρείται η κορύφωση της συγγραφικής του δημιουργίας. Έργο λογοτεχνικό, με μικτή γλώσσα, σπειροειδή κίνηση και θυμική συμπεριφορά, “Η Φόνισσα” οργανώθηκε σε κείμενο θεατρικό, με στόχο όχι την παράσταση με κλασικούς όρους, αλλά το λαϊκό δρώμενο (τελετουργία, μύηση, μαζική λατρεία) για να καταδυθεί με διαύγεια στο ήθος του κεντρικού προσώπου, στην Φραγκογιαννού.

fonissa-6-photo-by-c-karol-jarek.jpg

Αυτό σημαίνει ότι η παράσταση προτείνοντας την εμπειρία του λαϊκού δρώμενου, το συνδέει άμεσα με το αρχαίο δράμα. Δεν πρέπει ωστόσο να λησμονούμε ότι η μυθολογική καταγωγή της “Φόνισσας”, συγχρωτίζεται με την χριστιανική πίστη του δημιουργού της. Απελευθερώνονται έτσι στοιχεία εκρηκτικά του ελληνορθόδοξου πολιτισμού, εύκολα ανιχνεύσιμα στις καθημερινές και στις λατρευτικές εκδηλώσεις του λαού μας.

fonissa-7-photo-by-c-karol-jarek.jpg

Ας θεωρηθεί λοιπόν η παράσταση μια ελεγεία που οργανώνεται σκηνικά με τον τρόπο τραγωδίας. Μια τραγωδία απλών ανθρώπων που επειδή είναι τόσο μικροί και ασήμαντοι και μόνον Έλληνες, ακριβώς γι’ αυτό είναι τόσο μεγάλοι και παγκόσμιοι.

Σωτήρης Χατζάκης.

ΝΕΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΕΡΓΟΝ»

Στην καρδιά της θεατρικής Αθήνας, ένας σύγχρονος θεατρικός χώρος 300 θέσεων σηκώνει αυλαία για πρώτη φορά φέτος για να στεγάσει το καλλιτεχνικό όραμα του ιδρυτή του, σκηνοθέτη και θεατρικού παραγωγού Γεώργιου Βάλαρη, μέσα από ένα ρεπερτόριο που κινείται ανάμεσα στο σύγχρονο παγκόσμιο θέατρο, τη μουσική, τις υβριδικές σκηνικές φόρμες και τις διεθνείς συνεργασίες. Με αρχιτεκτονική και διακοσμητική επιμέλεια των Ντίνου Λέλου και Αναστασίας Κώτσια, το νέο Θέατρο «ΕΡΓΟΝ» διαμορφώθηκε με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή αισθητική , όπου το industrial στοιχείο συναντά τη ζεστασιά και την κομψότητα ενός σύγχρονου πολιτιστικού χώρου. Η πρώτη θεατρική περίοδος 2026-27 σηματοδοτείται από δύο σημαντικές παραγωγές με κοινό θεματικό άξονα «Η θέση της γυναίκας από την παράδοση στη σύγχρονη πραγματικότητα», οι οποίες θα παρουσιάζονται εναλλασσόμενα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

fonissa-8-photo-by-c-karol-jarek.jpg

Συντελεστές παράστασεις

Θεατρική διασκευή- Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης

Μουσική σύνθεση-διδασκαλία: Τάκης Φαραζής

Σκηνικά: Έρση Δρίνη

Κοστούμια: Χάρης Σουλιώτης

Σχεδιασμός φωτισμού: Αντώνης Παναγιωτόπουλος

Γραφίστας: Ιωάννης Τσίγγας

Διεύθυνση παραγωγής: Φαίη Σούκου

Βοηθός σκηνοθέτης: Στέλλα Παπακωνσταντίνου

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Άρης Ασπρούλης

Διαφήμιση: Renegade- Βασίλης Ζαρκαδούλας

Social Media: Γλυκερία Συμπλικού - Σβέτα Χαλκίδη

Φωτογραφίες παράστασης: Karol Jarek

Digital photo-video content: Φίλιππος Παρούσης

Παραγωγή: ERGON PRODUCTIONS Γεώργιος Βάλαρης

Στο ρόλο της Φόνισσας η Λυδία Κονιόρδου

Ερμηνεύουν: Ανδριανή Τουντοπούλου, Μίνα Λουίζου, Αμαλία Τσεκούρα, Φανή Λύκου

Μουσικός Α’- ψάλτης: Xρήστος Σύγγελος και Σίμος Παπασπύρου

Μουσικός Β’: Φάνης Μανούσης και Γιώργος Τούμπλαρης

Στο ρόλο του αφηγητή ο Σωτήρης Χατζάκης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

90 λεπτά χωρίς διάλειμμα.

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Τετάρτη:19:00, Πέμπτη: 20:30, Παρασκευή: 20:30

Σάββατο: 21:15, Κυριακή: 17:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Από 18€

AΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

- online: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-ergon-i-fonissa/?lang=el

- τηλεφωνικά: 2107234567

- εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

- Ταμείο του θεάτρου ΕΡΓΟΝ, Ζωοδόχου Πηγής 3 και Ακαδημίας, Αθήνα.

(το ταμείο θα λειτουργεί από τις 20 Σεπτεμβρίου 2026)

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ:

-Μετρό: σταθμός (πλησιέστερος)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΣΥΝΤΑΓΜΑ / ΟΜΟΝΟΙΑ

-Parking: paradise parking, Ζωοδόχου Πηγής 2, Αθήνα (ακριβώς έναντι θεάτρου) · 210 3300082.

-Τιμή για τους θεατές με επίδειξη εισιτηρίου: 9€ για 3 ώρες

SOCIAL MEDIA:

https://www.facebook.com/ergontheater

https://www.linkedin.com/company/135163970/admin/dashboard/

https://www.instagram.com/theatroergon/

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμεΑ :

Το Θέατρο «ΕΡΓΟΝ» διαθέτει υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Η πρόσβαση στην πλατεία A (συγκεκριμένες θέσεις) πραγματοποιείται με ανελκυστήρα σκάλας, ενώ το θέατρο διαθέτει και προσβάσιμο WC ΑμεΑ. Οι θεατές που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο ή χρειάζονται τη χρήση του ανελκυστήρα σκάλας παρακαλούνται να ενημερώνουν το θέατρο ή την ηλεκτρονική σελίδα κράτησης εισιτηρίων ticketservices.gr, κατά την κράτηση των εισιτηρίων τους, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους.

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

VK leading light

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:02ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε εντός 40 λεπτών η φωτιά στην Παιανία

16:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Trend στο Χ η ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

15:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του Λέον Μπέιλι

15:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα σβήνει δύο χρόνια νωρίτερα το χρέος του πρώτου μνημονίου – «Πρόωρη εξόφληση έως το 2029»

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Νέα δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι αυτοσχέδιες ρουκέτες καλωδίων που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση - Πως λειτουργεί ο μηχανισμός που παραλίγο να βυθίσει στο σκοτάδι την μισή Γερμανία

15:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Ενημέρωσε τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ε.Ε. για τις παραβιάσεις της Τουρκίας

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Μύτικα Θήβας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Επιχειρούν 14 εναέρια μέσα

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ραντεβού για… ξύλο μεταξύ 14χρονων – Συνελήφθησαν 5 γονείς

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανικά ΜΜΕ: Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι για την επίθεση στη Λειψία - Είναι ρωσικής καταγωγής

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Σε Red Code αύριο Αττική, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

15:30LIFESTYLE

Τράβις Κέλσι: Αποκάλυψε τo ένα πράγμα που θα άλλαζε στον γάμο του με την Τέιλορ Σουίφτ - «Ένιωσα ότι όλα έγιναν μέσα σε μια στιγμή»

15:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Πλεύρη με τους φορείς της Σάμου για το μεταναστευτικό

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέο 112 για την πυρκαγιά στην Κάρυστο - Εκκένωση Οσμαών και Ερωδιού προς την Κάρυστο

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Παιανία καίει κοντά στην Αττική Οδό - Επιχειρούν 2 ελικόπτερα

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ:Απειλεί με απευθείας ρωσική επίθεση τη Γερμανία – Σκληρή απάντηση ΝΑΤΟ και Φον Ντερ Λάιεν

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μάντρα με φορτηγά στη Νέα Μαγνησία – Βίντεο

14:50ANNOUNCEMENTS

Πρώτες φωτογραφίες από την πολυαναμενόμενη «Φόνισσα» με τη Λυδία Κονιόρδου - Πρεμιέρα 1 Οκτώβρη

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μάρλον Μπράντο αγόρασε ένα νησί το 1966 στην Πολυνησία: Σήμερα είναι καταφύγιο για 15.614 πράσινες χελώνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:26ΚΑΙΡΟΣ

Από τα 38αρια στην αστάθεια: Έρχεται αλλαγή του καιρού με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

11:35TRAVEL

Όλοι θέλουν να ζουν εκεί – Η καλύτερη πόλη στον κόσμο είναι ευρωπαϊκή

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Ιμπραήμ Καλίν: Ο αρχηγός της τουρκικής MIT επισκέφθηκε μυστικά την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα - Με ποιους συναντήθηκε, τι συζήτησε

14:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θάβουν χιλιάδες ελαστικά κάτω από δρόμους για να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο πρόβλημα του χειμώνα

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί έφυγε τελικά η πολύτεκνη οικογένεια από τη Φουρνά; «Οικογενειακή ευκαιρία», λέει η δασκάλα - «Bullying και μποϊκοτάζ» καταγγέλλει η μητέρα

10:17ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Απότομη μεταβολή του καιρού από το απόγευμα με ισχυρές μπόρες και καταιγίδες – Πότε έρχονται θυελλώδεις άνεμοι

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρά δίδυμα μωρά έπειτα από πρόωρο τοκετό στο σπίτι – Στο νοσοκομείο η 29χρονη μητέρα

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Από την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου: Η Ναΐμα Γερασοπούλου μάγεψε το Μπουένος Άιρες και έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια τάνγκο

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Ακρίτα: Καταψηφίστηκε η υποψηφιότητά της για αντιπρόεδρος της Βουλής

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Παιανία καίει κοντά στην Αττική Οδό - Επιχειρούν 2 ελικόπτερα

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανεξάρτητος βουλευτής ζητά την επαναφορά της θανατικής ποινής για την υπόθεση με το βρέφος

14:22ΕΘΝΙΚΑ

Στρατόπεδα θα μετατραπούν σε δικαστικές εγκαταστάσεις - Υπεγράφη συμφωνία ΥΠΕΘΑ - Δικαιοσύνης

14:19ΕΘΝΙΚΑ

Παραμένει στην περιοχή νοτίως του Καστελλορίζου το ερευνητικό σκάφος «Tubitak Marmara»

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μάρλον Μπράντο αγόρασε ένα νησί το 1966 στην Πολυνησία: Σήμερα είναι καταφύγιο για 15.614 πράσινες χελώνες

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανικά ΜΜΕ: Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι για την επίθεση στη Λειψία - Είναι ρωσικής καταγωγής

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά Ευρυτανίας: «Το παιδί μας δέχθηκε ισχυρό bullying - Δεν μας στήριξε η τοπική κοινωνία, ζούσαμε με αρουραίους»

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ:Απειλεί με απευθείας ρωσική επίθεση τη Γερμανία – Σκληρή απάντηση ΝΑΤΟ και Φον Ντερ Λάιεν

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κάρυστο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Μηνύματα του 112 για εκκενώσεις

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Νέα δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Μύτικα Θήβας – Επιχειρούν οκτώ αεροσκάφη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ