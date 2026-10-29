Ταμειακές Μηχανές: Μύθοι και πραγματικότητα

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Ταμειακές Μηχανές: Μύθοι και πραγματικότητα
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Για ακόμη μία φορά, με αφορμή την αποκάλυψη περιστατικών φοροδιαφυγής σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων λιανικής, επιχειρείται να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι πίσω από την απόκρυψη εσόδων βρίσκονται «πειραγμένες Ταμειακές Μηχανές».

Αυτό ακριβώς συνέβη και στη πρόσφατη περίπτωση γνωστής αλυσίδας η οποία ελέγχεται για απόκρυψη εσόδων μεγάλου ύψους. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η συνήθης αυτή επωδός των πειραγμένων ταμειακών, άμεσα απεδείχθη κενό γράμμα, καθώς οι αρμόδιες Αρχές περιέγραψαν λεπτομερώς με ποιον τρόπο αποκρύπτονταν τα έσοδα της συγκεκριμένης επιχείρησης και κατέστη προφανές ότι η επιχείρηση δεν χρησιμοποιούσε Ταμειακές Μηχανές!!!

Διαβάσαμε και ακούσαμε για ένα λογισμικό ειδικά διαμορφωμένο που «έτρεχε» σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τύπωνε κατά το δοκούν σε κοινό εκτυπωτή αποδείξεων.

Επαναλαμβάνοντας ακόμη μια φορά την προτροπή μας, συνιστούμε σε όσους διατηρούν επιφυλάξεις, να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, η οποία θα τους διαβεβαιώσει ότι τα τελευταία 20 (τουλάχιστον) χρόνια, όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχει διαπιστωθεί κανένα απολύτως περιστατικό «πειραγμένης Ταμειακής Μηχανής».

Βέβαια, πέραν αυτού, στη προσπάθεια απαξίωσης των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, οι παραπλανητικές πληροφορίες από όσους αντλούν συμφέροντα εξ αυτού, δεν έχουν τέλος.

Πληροφορίες και ισχυρισμοί ότι: Οι Ταμειακές Μηχανές καταργούνται, η έκδοση των αποδείξεων λιανικής θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω Παρόχου, οι ΦΗΜ αποτελούν απαρχαιωμένα συστήματα που δεν καλύπτουν πλέον τις ανάγκες των επιχειρήσεων, απέχουν από την πραγματικότητα, δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις και έχουν ως στόχο να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις στην αντικατάσταση των ταμειακών μηχανών με «νέα συστήματα», που εννοείται θα τις επιβαρύνουν οικονομικά με νέα κόστη.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, θα πρέπει να ενημερώσουμε όλους όσους δεν διαθέτουν επαρκή πληροφόρηση γύρω από τα σύγχρονα Φορολογικά Ταμειακά Συστήματα, ότι σήμερα αυτά χαρακτηρίζονται από υψηλή τεχνολογική επάρκεια, ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και πέραν της έκδοσης των αποδείξεων λιανικής, ανταποκρίνονται και σε όλες τις πρόσφατες φορολογικές απαιτήσεις, όπως έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω Παρόχου, έκδοση ψηφιακών δελτίων διακίνησης κ.λπ.

Αν κάποιος αναρωτιέται, πώς παρόλη τη πολεμική που δέχονται, τα Φορολογικά Ταμειακά Συστήματα ανθίστανται, με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκονται ενεργά, τόσο σε χώρες του εξωτερικού (π.χ. Ιταλία με 1,6 εκατομμύρια τέτοια συστήματα) όσο και στην Ελλάδα με σχεδόν 250.000 Φορολογικά Ταμειακά Συστήματα εν λειτουργία, θέλουμε να τον ενημερώσουμε με τους προφανείς δύο απλούς λόγους:

  • Παρέχουν απόλυτη ασφάλεια, στον επιχειρηματία και την πολιτεία, καθώς αποτελούν αυτόνομα κλειστά συστήματα, τα οποία δημιουργούν αυτοτελώς τη φορολογική απόδειξη, καταγράφουν αυτοτελώς τα φορολογικά δεδομένα της απόδειξης και τα αποστέλλουν αυτόματα στις φορολογικές υποδομές, εκδίδουν και εκτυπώνουν τα ίδια την απόδειξη. Και όλη αυτή η διαδικασία, σύμφωνη με τις καθορισμένες αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές της πολιτείας, πραγματοποιείται χωρίς τη δυνατότητα παρέμβασης του χειριστή.
  • Παρέχουν στον χρήστη απλό και γρήγορο χειρισμό και απόλυτη αυτονομία, χωρίς εξάρτηση της λειτουργίας από την ποιότητα της σύνδεσης Internet ή ακόμη και της παροχής ρεύματος.

Για τους λόγους αυτούς, οι Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές εξακολουθούν να αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης λιανικής.

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