Η Wolt φέρνει το Wolt Benefits στην Ελλάδα

Το Wolt Benefits έρχεται στην Ελλάδα, προσθέτοντας μια νέα υπηρεσία στις λύσεις που προσφέρει η Wolt στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους.

Μέσα από μια απλή και οικεία ψηφιακή εμπειρία, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προσφέρουν στους εργαζομένους τους διατακτικές σίτισης, δίνοντάς τους μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής γευμάτων ή άλλων διαθέσιμων επιλογών σίτισης, ανάλογα με τις καθημερινές τους ανάγκες.

Με το Wolt Benefits, οι εργαζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους ένα συγκεκριμένο ποσό που θα επιλέγει ο εργοδότης τους για γεύματα, αγορές από supermarket και άλλες επιλέξιμες κατηγορίες, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν τόσο για παραγγελίες delivery όσο και για αγορές σε φυσικά καταστήματα. Το δίκτυο των συμβεβλημένων καταστημάτων θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, τόσο από το υφιστάμενο δίκτυο συνεργατών της Wolt όσο και από άλλα επιλεγμένα φυσικά καταστήματα.

Για τις επιχειρήσεις, η διαχείριση της παροχής γίνεται εξίσου απλή. Μέσα από μια σύγχρονη πλατφόρμα, Wolt for Work Admin, οι εργοδότες θα μπορούν να ορίζουν τα διαθέσιμα ποσά, τους δικαιούχους και τους κανόνες χρήσης, έχοντας συγκεντρωμένη εικόνα των παροχών που προσφέρουν στους εργαζομένους τους.

Παράλληλα, η χρέωση θα βασίζεται στην πραγματική χρήση της παροχής, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται καλύτερα τον προϋπολογισμό τους.

Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν το Wolt Benefits μπορούν να έχουν επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης στο Wolt+, με επιπλέον προνόμια στις επιλέξιμες παραγγελίες τους, σύμφωνα με τους όρους της υπηρεσίας.

Μια παροχή που προσαρμόζεται στην καθημερινότητα

Οι ανάγκες των εργαζομένων δεν είναι ίδιες κάθε μέρα. Μπορεί να είναι ένα γεύμα στο γραφείο, τα ψώνια για το σπίτι μετά τη δουλειά ή μια στάση για φαγητό στη διάρκεια της ημέρας.

Το Wolt Benefits σχεδιάστηκε ακριβώς για να προσφέρει αυτή την ευελιξία. Να δίνει στους εργαζομένους περισσότερες επιλογές για το πώς αξιοποιούν την παροχή σίτισης, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουν τις καθημερινές τους συνήθειες.

Για τις επιχειρήσεις, αντίστοιχα, αποτελεί έναν πρακτικό τρόπο να προσφέρουν μια ουσιαστική παροχή στους ανθρώπους τους, με μεγαλύτερη ευκολία στη διαχείριση και καλύτερη εικόνα της χρήσης της.

Η νέα υπηρεσία έρχεται να προστεθεί στις λύσεις της Wolt για επιχειρήσεις, δίπλα στο Wolt for Work, ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα παροχών το οποίο καλύπτει ήδη διαφορετικές εταιρικές ανάγκες, από γεύματα και αγορές για το γραφείο μέχρι εταιρικές εκδηλώσεις, προμήθειες, επιβράβευση εργαζομένων και άλλες πολλές ειδικές περιστάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, η Wolt διευρύνει τις επιλογές που προσφέρει στις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την τεχνολογία της για να κάνει ακόμη μία πλευρά της καθημερινότητάς τους πιο απλή.

Ο Ηλίας Πίτσαβος, Country Manager της Wolt στην Ελλάδα, δήλωσε: «Οι εταιρικές παροχές έχουν πραγματική αξία όταν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων που τις χρησιμοποιούν. Και η παροχή σίτισης είναι ένας σημαντικός τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση μπορεί να στηρίζει τους εργαζομένους της στην καθημερινότητά τους. Με το Wolt Benefits θέλουμε να κάνουμε αυτή την εμπειρία πιο απλή και πιο ευέλικτη. Να δώσουμε στους εργαζομένους περισσότερες επιλογές για το πώς και πού αξιοποιούν την παροχή τους, μέσα από μια εφαρμογή που ήδη γνωρίζουν, και ταυτόχρονα να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις έναν εύκολο και πρακτικό τρόπο να τη διαχειρίζονται. Για εμάς, είναι ένα ακόμη βήμα προς τον στόχο μας να κάνουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων λίγο πιο εύκολη.»

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