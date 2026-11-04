Ώρα να υποκλιθεί η «Βασίλισσα» στο μεγαλείο του Επτάστερου!

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Ώρα να υποκλιθεί η «Βασίλισσα» στο μεγαλείο του Επτάστερου!
Intime - Sarelas Dimitris
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Κωδικός αντίδραση για τον Παναθηναϊκό που δοκιμάζεται στη «Movistar Arena» της Μαδρίτης απέναντι στη Ρεάλ στη σπουδαία μονομαχία της 10ης αγωνιστικής της Euroleague (21:45).

Οι «πράσινοι» μετά την Πόλη συνεχίζουν τις εκτός έδρας δοκιμασίες στη Euroleague και αυτή τη φορά εκστρατεύουν στη Μαδρίτη, θέλοντας να επιστρέψουν στις εμφανίσεις των πρώτων αγωνιστικών, ώστε να επιστρέψουν στις νίκες, κόντρα στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά το αρχικό 5-0 στον «μαραθώνιο» έχει σειρά προβληματικών εμφανίσεων, με τις επιστροφές βασικών μονάδων να έχουν… μπερδέψει το rotation και τους ρόλους, με αποτέλεσμα την πτώση στην απόδοση του «τριφυλλιού».

Αυτό αποτυπώθηκε με αποκορύφωμα το παιχνίδι με την Εφές όπου η κακή εμφάνιση οδήγησε στην ήττα με 83-68 και το ρεκόρ στο 7-2, ενώ 48 ώρες αργότερα ακολούθησε η ήττα και στην GBL, από τον Άρη (101-91) με την άμυνα να υστερεί όπως δείχνει εύγλωττα και το παθητικό των 101 πόντων.

Αντίστροφη είναι η πορεία της Ρεάλ που άρχισε την Euroleague με 0-3, αλλά στη συνέχεια η βελτίωση της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν εμφανέστατη, με έξι συνεχόμενες νίκες, με τελευταία το 95-76 επί της Φενέρ στη Μαδρίτη που ανέβασε το δικό της ρεκόρ στο 6-3.

Ο Παναθηναϊκός έχει ένα άκρως υψηλό εμπόδιο μπροστά του αλλά και το πάνω χέρι στις πρόσφατες μονομαχίες με τη «βασίλισσα», με πέντε νίκες στις έξι τελευταίες συναντήσεις τους και 2/2 στα περσινά ματς: 77-87 στη Μαδρίτη και 82-81 στο «T-Center».

Η ώρα της αντίδρασης είναι τώρα, με την ομάδα του Ζοτς να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί συνεχίζοντας το σερί και το «διπλό» είναι στο 1.89.

Τη δική τους μάχη θα δώσουν στις δύο ρακέτες οι «πύργοι» των δύο ομάδων, Ταβάρες και Λεσόρ που μετρούν έκαστος 7.4 ριμπάουντ στην Euroleague. Στο 4.62 να κινηθούν στο μέσο όρο τους, με Over 7.5 ριμπάουντ στην μονομαχία των ψηλών.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

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