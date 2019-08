Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Έγκυος γυναίκα νεκρή μετά από σύγκρουση τρένου με ΙΧ

Τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στα Διαβατά όταν σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ οχήματος και τρένου.

Το μοιραίο αυτοκίνητο με 2 επιβαίνοντες παραβίασε τη διάβαση και «σφηνώθηκε» κάτω από το τρένο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ νεκρή είναι η 39χρονη - σύμφωνα με πληροφορίες - συνοδηγός του οχήματος.

Οι δύο επιβάτες του οχήματος ένας άνδρας και μία γυναίκα, αφού απεγκλωβίστηκαν από το όχημα από άνδρες της πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο, μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. Η γυναίκα όταν έφτασε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο ήταν ήδη νεκρή. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Διαβάστε την ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ:

ΣTIΣ 14:00 IX ΠAPABIAΣE ΦYΛAΣΣOMENH ΔIABAΣH 8 XΛM EΞΩ AΠO THN ΘEΣΣAΛONIKH ME AΠOTEΛEΣMA NA ΣYΓKPOYΣΘEI ME THN AMAΞOΣTOIXIA 91 ΠOY EKTEΛOYΣE TO ΔPOMOΛOΓIO AΛEΞANΔPOYΠOΛH – ΘEΣΣAΛONIKH. TPAYMATIAΣ O OΔHΓOΣ TOY IX KAI NEKPH H ΣYNOΔHΓOΣ.

