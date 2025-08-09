Τρεις ανήλικοι πίσω από καβάτζα ναρκωτικών στο Ηράκλειο - Συνελήφθησαν και οι κηδεμόνες τους

Μετά από πληροφορίες του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, χθες το απόγευμα αστυνομικοί της υπηρεσίας εντόπισαν 3 ανήλικους ημεδαπούς να προσεγγίζουν υπαίθριο χώρο απόκρυψης ναρκωτικών ουσιών (καβάτζα) σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σημείο οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν συσκευασία που περιείχε 70 γραμμάρια κάνναβης ενώ οι ανήλικοι ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Επίσης συνελήφθησαν 3 ημεδαπές κηδεμόνες τους και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου .

