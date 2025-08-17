Συνελήφθη αδερφός πασίγνωστης παρουσιάστριας στη Νέα Ερυθραία

Ο αδερφός πολύ γνωστής παρουσιάστριας συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία για «βία κατά υπαλλήλων» και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όλα άρχισαν τα ξημερώματα της Κυριακής, 17 Αυγούστου, στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία. Ο 38χρονος παραβίασε με το αυτοκίνητό του τη διπλή διαχωριστική γραμμή και προσπέρασε συμβατικό όχημα της ΕΛΑΣ. Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο, κάτι που εκείνος δεν έκανε.

Τότε, ξεκίνησε καταδίωξη που σταμάτησε στη συμβολή της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Καρασταμάτη Αλεξάκη στη Νέα Ερυθραία, όταν και ακινητοποιήθηκε το όχημα του 38χρονου. Οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ κατέβηκαν για έλεγχο και σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. όταν ένας εξ’ αυτών του επέδειξε το υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας, ο αδερφός της πασίγνωστης τηλεοπτικής παρουσιάστριας το πέταξε στο έδαφος και τον έσπρωξε. Οι αστυνομικοί τότε τον συνέλαβαν.

Στο σημείο κλήθηκε και περιπολικό της Τροχαίας, προκειμένου να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοτέστ ο 38χρονος με το αποτέλεσμα να βγαίνει η θετικό και συγκεκριμένα με ποσοστό άνω του 0,6mg/l εκπνεόμενου αέρα.