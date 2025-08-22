33χρονος έτρεχε με 198 χλμ./ώρα - Τον σταμάτησαν στα διόδια της Θήβας

Με ταχύτητα 198 χλμ./ώρα έπιασε να κινείται στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας ένα πολυτελές αυτοκίνητο το ραντάρ της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας, το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το Lamianow.gr στο τιμόνι του αυτοκινήτου βρισκόταν ένας 33χρονος Έλληνας. Κατά την ίδια πηγή την επιχείρηση ακινητοποίησης του οχήματος ανέλαβε ο διοικητής της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας μαζί με έναν αξιωματικό και δύο αστυνομικούς

Το όχημα σταθμεύτηκε στα διόδια της Θήβας για λόγους ασφαλείας, όπου οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 33χρονο οδηγό στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Με βάση τον νέο, αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ, καθώς και αφαίρεση διπλώματος.

Σύμφωνα με το νέο Κ.Ο.Κ αν ο οδηγός υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά πάνω από 50 km/h, του επιβάλλεται πρόστιμο 700€ και του αφαιρείται η άδεια οδήγησης -δίπλωμα- για 60 ημέρες. Στην 1η υποτροπή, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000€ και το δίπλωμα αφαιρείται για 180 ημέρες. Στη 2η υποτροπή, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000€ και η αφαίρεση διπλώματος φτάνει το 1 έτος.

Αν ο οδηγός κινηθεί με ταχύτητα πάνω από 200 km/h ή συμμετέχει σε παράνομους αγώνες (κόντρες), το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για ένα έτος. Η 1η υποτροπή επιφέρει 4.000 ευρώ πρόστιμο και δύο χρόνια αφαίρεση, ενώ η 2η φτάνει στα 8.000 ευρώ και 4 χρόνια χωρίς δίπλωμα.