Γαλάτσι: Πατέρας με το βρέφος του στην αγκαλιά ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη
Ο διαρρήκτης είχε βάλει στο στόχαστρο πολυκατοικία της περιοχής, εκμεταλλευόμενος ότι έλειπαν οι ένοικοι λόγω των διακοπών του καλοκαιριού
Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένας πατέρας στο Γαλάτσι, που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη μέσα στο σπίτι του – ενώ κρατούσε στην αγκαλιά το βρέφος του.
Ο διαρρήκτης, όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του ο Alpha, είχε βάλει στο στόχαστρο πολυκατοικία της περιοχής, εκμεταλλευόμενος ότι έλειπαν οι ένοικοι λόγω των διακοπών του καλοκαιριού. Έσπαγε κλειδαριές και «άδειαζε» διαμερίσματα. Όμως, στο ένα υπήρχε μέσα ο ιδιοκτήτης.
Έτσι, ο πατέρας ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον διαρρήκτη, ο οποίος δεν δίστασε να τον απειλήσει με κατσαβίδι. Στη συνέχεια, σε μια απέλπιδα προσπάθεια διαφυγής, ο δράστης βγήκε στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου – όμως η κατάληξη δεν ήταν αυτή που περίμενε.
Ο διαρρήκτης τραυματίστηκε πέφτοντας και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.