Αργυρούπολη: Απόπειρα εμπρησμού σε καφετέρια - Εκτόξευσαν εκρηκτικό μηχανισμό

Στις 03:50 τα ξημερώματα του Σαββάτου, δύο άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά επιχείρησαν να βάλουν φωτιά σε καφετέρια στην Αργυρούπολη. Αφού έσπασαν την κεντρική τζαμαρία, εκτόξευσαν έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο εσωτερικό, ο οποίος όμως δεν εξερράγη.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι περισυνέλεξαν τον μηχανισμό και τον μετέφεραν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να αναζητηθούν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα οδηγήσει στους δράστες.

Παράλληλα, οι αρχές συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής, με στόχο να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών και να εντοπίσουν το όχημα διαφυγής τους.