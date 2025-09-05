Αχαρνές: Βρήκαν καλώδιο 400 μέτρων για παράνομη ηλεκτροδότηση -Αστυνομική επιχείρηση με 10 συλλήψεις

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 10 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε στις Αχαρνές, προκειμένου να αποτραπεί κάθε μορφή παράνομης δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της 3-9-2025, ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).