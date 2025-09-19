Σύμπλεγμα φυτειών με 5.085 δενδρύλλια κάνναβης στον Όλυμπο εντόπισε η ΕΛΑΣ

«Σύμπλεγμα φυτειών» όπου καλλιεργούνταν μεγάλος αριθμός δενδρυλλίων κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, σε ορεινή και δασώδη περιοχή του Ολύμπου.

?Εντοπίστηκαν (5.085) δενδρύλλια κάνναβης σε ορεινή και δασώδη περιοχή του Ολύμπου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

-Σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 3 αλλοδαπών ανδρών και άγνωστων δραστών, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

-Τα 5.085… pic.twitter.com/sbteMPWMwR — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) September 19, 2025

Συγκεκριμένα, σε διαμορφωμένο χώρο -6- διαζωμάτων, που εκτείνονταν σε συνολική έκταση περίπου 10 στρεμμάτων και ενώνονταν μεταξύ τους με μονοπάτια που είχαν ανοίξει οι δράστες, βρέθηκαν συνολικά - 5.085 - δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -1- έως -3,5- μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, βρέθηκαν, εντός αυτοσχέδιου καταλύματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 τσουβάλια με συγκομισμένη ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 24,2 κιλών.

Στον χώρο υπήρχε δίκτυο άρδευσης με λάστιχα εκατοντάδων μέτρων και αυτοσχέδιες δεξαμενές νερού, ενώ βρέθηκαν φορητοί ασύρματοι επικοινωνίας, οικιακά σκεύη, καλλιεργητικά εργαλεία και άλλα αντικείμενα.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά και 4 φωτοβολταϊκά πάνελ.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα προέκυψαν τα στοιχεία ταυτότητας 3 αλλοδαπών ανδρών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος άγνωστων μέχρι στιγμής δραστών, σχηματίστηκε δικογραφία - κακουργηματικού χαρακτήρα - για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.