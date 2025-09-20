Μαφία της Κρήτης: Νέες αποκαλύψεις - Ήθελαν να αρπάξουν περιουσίες ηλικιωμένων μέσω κληρικών

Φως σε νέες πτυχές της εγκληματικής δραστηριότητας της μαφίας στην Κρήτη ρίχνουν οι τελευταίες πληροφορίες, που δείχνουν ότι το κύκλωμα είχε στο στόχαστρο όχι μόνο εκτάσεις της εκκλησίας, αλλά και περιουσίες ηλικιωμένων, μέσω συνεργασίας με κληρικούς που ενέχονται στο κύκλωμα.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του MEGA, Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι αρχές αναμένουν τουλάχιστον 10 έως 15 νέες διώξεις, οι οποίες προέκυψαν από την ανάλυση τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και των δεδομένων συσκευών που έχουν κατασχεθεί. Οι νέες αυτές διώξεις αφορούν εκβιασμούς, παράνομες συναλλαγές με εκκλησιαστική περιουσία, αλλά και σχέσεις μαφιόζων με αστυνομικούς και δικαστικούς.

Ειδικότερα, από τις συνομιλίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, φαίνεται πως κληρικοί που ήδη βρίσκονται υπό διερεύνηση για άλλες παράνομες ενέργειες, εμπλέκονται στην προσπάθεια υφαρπαγής περιουσιακών στοιχείων ηλικιωμένων ατόμων.

Οι ηλικιωμένοι συχνά μεταφέρονταν σε γηροκομεία, ενώ η περιουσία τους μεταβιβαζόταν στην εκκλησία. Στη συνέχεια, τα μέλη του κυκλώματος επιχειρούσαν να καρπωθούν αυτά τα ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία.

Νέες διώξεις και διασυνδέσεις με κρατικούς λειτουργούς

Η έρευνα δείχνει ότι το κύκλωμα επιδίωκε να ελέγξει σημαντικές εκτάσεις “φιλέτα” που ανήκουν στην εκκλησία και να δημιουργήσει παράνομες σχέσεις με αστυνομικούς και δικαστές, ώστε να εξασφαλίζει την προστασία και την ατιμωρησία του.

Οι επικείμενες διώξεις ενδέχεται να φέρουν στο φως περαιτέρω διασυνδέσεις μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και κρατικών λειτουργών, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα με στόχο την πλήρη αποδόμηση του κυκλώματος.

Οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις και νέες νομικές κινήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές στην αντιμετώπιση της οργανωμένης εγκληματικότητας στην Κρήτη.