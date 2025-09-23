Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγριο ξυλοδαρμό 14χρονου από πέντε ανήλικους

Στα «χέρια» της Αστυνομίας βρίσκονται πέντε ανήλικοι που ξυλοκόπησαν άγρια έναν 14χρονο έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο, το μεσημέρι της Τετάρτης (17/09).

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, πλήθος παιδιών περικυκλώνει τον 14χρονο και αρχίζει να τον χτυπά. Η επίθεση συνεχίζεται και αφού ο ανήλικος σωριάζεται στο έδαφος από τα χτυπήματα.

Αν και κατάφερε, στη συνέχεια, να σηκωθεί για να ξεφύγει, οι ανήλικοι δράστες τον εντόπισαν πάλι σε άλλο σημείο και του επιτέθηκαν χτυπώντας τον ξανά.

Παιδιά που έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, παρακολουθούν χωρίς να επεμβαίνουν στην σκηνή.

Αφορμή για τον άγριο ξυλοδαρμό του 14χρονου φαίνεται πως είναι σχόλια για μία κοπέλα της εν λόγω παρέας ανήλικων.

Η Αστυνομία προχώρησε σε πέντε συλλήψεις, με έναν εκ των δραστών να ξυρίζει μαλλιά και γενιά για να μην αναγνωριστεί εύκολα από το βιντεοληπτικό υλικό.