Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγριο ξυλοδαρμό 14χρονου από πέντε ανήλικους

Η στιγμή της επίθεσης σε 14χρονο έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο

Newsbomb

Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγριο ξυλοδαρμό 14χρονου από πέντε ανήλικους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στα «χέρια» της Αστυνομίας βρίσκονται πέντε ανήλικοι που ξυλοκόπησαν άγρια έναν 14χρονο έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο, το μεσημέρι της Τετάρτης (17/09).

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, πλήθος παιδιών περικυκλώνει τον 14χρονο και αρχίζει να τον χτυπά. Η επίθεση συνεχίζεται και αφού ο ανήλικος σωριάζεται στο έδαφος από τα χτυπήματα.

Αν και κατάφερε, στη συνέχεια, να σηκωθεί για να ξεφύγει, οι ανήλικοι δράστες τον εντόπισαν πάλι σε άλλο σημείο και του επιτέθηκαν χτυπώντας τον ξανά.

Παιδιά που έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, παρακολουθούν χωρίς να επεμβαίνουν στην σκηνή.

Αφορμή για τον άγριο ξυλοδαρμό του 14χρονου φαίνεται πως είναι σχόλια για μία κοπέλα της εν λόγω παρέας ανήλικων.

Η Αστυνομία προχώρησε σε πέντε συλλήψεις, με έναν εκ των δραστών να ξυρίζει μαλλιά και γενιά για να μην αναγνωριστεί εύκολα από το βιντεοληπτικό υλικό.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απαντά σε Τραμπ - «Δεν θα υποχωρήσουμε στις πιέσεις»

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο o θάνατος νεαρής πρώην αναλύτριας της JP Morgan στην έπαυλη playboy μπάρμαν

21:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το νέο βιβλίο της Κάμαλα Χάρις προκαλεί αναστάτωση στο Δημοκρατικό Κόμμα

21:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Προσοχή στις μεταφορές χρημάτων – Πότε θεωρούνται εισόδημα και πώς να αποφύγετε τις παγίδες

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Θέμα χρόνου να κληθεί στο Ανθρωποκτονιών

21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Φεύγουν οι κόκκινες λεπτομέρειες από τη φανέλα – Ο χορηγός γίνεται κιτρινόμαυρος

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Απαντά σε Τραμπ - «Δεν είμασταν ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη»

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο

20:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Απαιτούνται 1.500 ημέρες για την τελεσιδικία μίας υπόθεσης – Oι 4 προτάσεις Χατζηδάκη για επιτάχυνση της Δικαιοσύνης

20:52LIFESTYLE

«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Πότε θα δούμε νέο επεισόδιο

20:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ένα βήμα πιο κοντά στην κατασκευή της νέας Τούμπας

20:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: Απάντηση της προέδρου του Αρείου Πάγου για το ζήτημα της εκταφής

20:39ΚΟΣΜΟΣ

O Έπσταϊν έφτιαξε ανθρώπινη σκακιέρα με τον ίδιο Βασιλιά και νεαρά μοντέλα ως θηλυκά πιόνια του

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Νέο κύμα απάτης: Μηνύματα από πενταψήφιο αριθμό με… «παντρεμένη που αναζητά γνωριμία»

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Μιλέι: Μια «τρομερή» σχέση

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Diddy: «Έχει κάνει λάθη, αλλά έχει και τραύματα», λέει η μητέρα του

20:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγριο ξυλοδαρμό 14χρονου από πέντε ανήλικους

20:26LIFESTYLE

Άννα Κορακάκη: Αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε τον σύντροφό της

20:18LIFESTYLE

Μαρία Γεωργιάδου: «Καμιά φορά προβάλλονται πράγματα που δεν θες» - Η εξομολόγηση για την σχέση της με τον Στράτο Τζώρτζογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και στην Ελλάδα - Το φθινόπωρο «δείχνει τα δόντια του»

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στον ΟΗΕ: Τι είπε για μετανάστευση που «καταστρέφει την Ευρώπη» και τις φυλακές στην Ελλάδα

11:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

20:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγριο ξυλοδαρμό 14χρονου από πέντε ανήλικους

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Δηκτική απάντηση Ρούμπιο σε Ερντογάν: Οι ηγέτες παρακαλούν να συναντήσουν τον Τραμπ και να κάνουν χειραψία μαζί του

20:26LIFESTYLE

Άννα Κορακάκη: Αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε τον σύντροφό της

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Δεν θα απολογηθούμε εμείς, αναζητείται νέα ώρα»

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου εγκλωβίστηκε σε νεροτσουλήθρα πάνω από τη θάλασσα 

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ όταν πήγαν να ανέβουν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ - Βίντεο

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν στον ΟΗΕ: Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία στα ενεργειακά με την Ελλάδα και περιμένουμε ίδια αντιμετώπιση

20:18LIFESTYLE

Μαρία Γεωργιάδου: «Καμιά φορά προβάλλονται πράγματα που δεν θες» - Η εξομολόγηση για την σχέση της με τον Στράτο Τζώρτζογλου

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Νέο κύμα απάτης: Μηνύματα από πενταψήφιο αριθμό με… «παντρεμένη που αναζητά γνωριμία»

20:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: Απάντηση της προέδρου του Αρείου Πάγου για το ζήτημα της εκταφής

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Κυρώσεις - αντίποινα των ΗΠΑ σε ολόκληρο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

10:33LIFESTYLE

Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ