Συνελήφθησαν δύο ακόμη μέλη σπείρας που έκλεβε ηλικιωμένους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρυσίζον ρολόι, αυτοκίνητο, 50.000 Λέι Ρουμανίας, κινητό τηλέφωνο και λίρες Αγγλίας
Δύο ακόμα άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της εξάρθρωσης εγκληματικής ομάδας που έκλεβε και εξαπατούσε ηλικιωμένους σε σπίτια στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της «απασχόλησης».
Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και συνελήφθησαν με ένταλμα που εκκρεμούσε εναντίον τους.
Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρυσό ρολόι, αυτοκίνητο, 1.040 ευρώ, 50.000 λέι Ρουμανίας, κινητό και 4 λίρες Αγγλίας.
Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.
